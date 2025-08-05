Забытая кость в витрине оказалась ключом к тайне юрского океана

Останки, которые десятилетиями лежали в музейной коллекции, неожиданно раскрыли секреты доисторического океана. Оказывается, учёные всё это время хранили нечто уникальное — скелет неизвестного ранее вида плезиозавров. И только недавно специалисты Музея естественной истории Билефельда решили взглянуть на находку повнимательнее.
Ещё в 1978 году в каменоломне Хольцмаден на юге Германии, знаменитой богатством юрских окаменелостей, нашли останки морской рептилии. Тогда палеонтологи предположили, что перед ними — один из пяти уже известных видов плезиозавров. Открытие спокойно ушло в музейный фонд и было забыто.
"Мы впервые детально проанализировали эту находку и обнаружили, что она принадлежит ранее неизвестному виду плезиозавров. Он обладал уникальным набором черт анатомии скелета, которые отличают его от всех остальных представителей этого отряда морских рептилий", — объясняет куратор музея Свен Сакс.
Останки оказались молодой особью нового, шестого вида — Plesionectes longicollum. Он не только отличается строением тела, но и, вероятно, является самым древним представителем своего рода, жившим 183 миллиона лет назад.
Этот плезиозавр существовал в Тоарском веке, когда в океанах наблюдалось резкое снижение уровня кислорода. Это событие сильно повлияло на морскую жизнь и до сих пор остаётся загадкой для учёных.
"Это открытие поможет нам раскрыть тайну того, как эволюционировали морские экосистемы мезозойской эры в один из самых критических периодов в истории эволюции жизни на Земле", — подчеркнул Даниэль Мадзя из Института палеобиологии АН Польши.
В доисторических морях обитали различные виды рептилий:
Сегодня их окаменелости — настоящая редкость, каждая находка способна изменить понимание прошлого планеты.
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