Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик

Среди глобальных угроз, созданных человеком, пластик долго оставался одним из самых неуязвимых. Он не гниёт, не растворяется, не исчезает. С момента массового производства — с 1950 года — в мире произведено более 9 миллиардов тонн пластика. И большая часть из него до сих пор где-то валяется: в почве, в воздухе, в воде.
Но в 2024 году зафиксировано событие, которое уже называют поворотным для всей экологии планеты. В океанических водах обнаружены организмы, которые начали естественным путём разрушать пластиковые отходы. Один из них — грибок Parengyodontium album, способный расщеплять полиэтилен до углекислого газа.
Проще говоря, природа нашла способ ответить на человеческую неосторожность. Сформирован биологический ответ, нацеленный на утилизацию созданного мусора.
Пластик оказался материалом, близким к бессмертию. Лёгкий, прочный, недорогой — идеальный для производства и крайне опасный для планеты.
Каждый год в океан попадает более 11 миллионов тонн пластика. К 2050 году этот объём может утроиться. При этом:
бутылка сохраняется до 450 лет;
целлофановый пакет — от 10 до 20 лет (если лежит на поверхности);
большая часть отходов оседает на дне, где разложение может длиться тысячелетиями.
Особое внимание обращено на "Большое мусорное пятно" — колоссальную зону в Тихом океане площадью от 1,6 до 3,5 миллионов км². В этой гигантской "тени цивилизации" сосредоточены миллиарды пластиковых частиц — от рыболовных сетей до микропластика.
В "сердце" мусорного пятна замечен неожиданный феномен: некоторые участки пластиковых отходов покрылись белесым налётом. Это оказалось биологической колонией.
Исследования подтвердили: грибок Parengyodontium album адаптировался к полиэтилену. Он выделяет ферменты, расщепляющие длинные полимерные цепи на более короткие фрагменты, которые затем используются как источник углерода. За сутки грибок разрушает до 0,05% массы пластика.
Процесс ускоряется при воздействии ультрафиолета. На этой основе уже разрабатываются концепции зон активного биоразложения с применением солнечных рефлекторов или орбитальных зеркал.
Parengyodontium album - не единственный организм, способный справиться с пластиком. Обнаружены и другие:
1. Rhodococcus ruber
поглощает полиэтилен при температуре около +30°C;
применяется в экспериментах по очистке свалок.
2. Ideonella sakaiensis
разлагает PET-пластик (бутылки);
производит ферменты PETase и MHETase;
перерабатывает пластиковую бутылку за несколько месяцев.
3. Глубоководные бактерии
функционируют без света;
действуют медленно, но эффективно в экстремальных условиях.
Ведутся эксперименты по выращиванию таких организмов, усилению их ферментативной активности и созданию биореакторов для контролируемой переработки.
Несмотря на успехи, остаются вызовы:
не решён вопрос доставки микроорганизмов в глубоководные зоны;
требуется контроль за их взаимодействием с естественной средой;
нет гарантии, что процесс удастся масштабировать до планетарного уровня.
Происходящее нельзя назвать случайностью. История планеты показывает: каждый кризис сопровождается адаптацией. После массовых вымираний появляются новые виды. После загрязнения — механизмы самоочищения.
Вероятно, сейчас наблюдается следующий виток биологической эволюции. Формируется система, способная перерабатывать то, что ранее считалось вечным. При этом остаётся открытым вопрос: как отреагирует природа, если давление на неё не прекратится?
Может, следующим её шагом станет не грибок. А нечто более радикальное.
