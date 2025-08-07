Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука

Среди глобальных угроз, созданных человеком, пластик долго оставался одним из самых неуязвимых. Он не гниёт, не растворяется, не исчезает. С момента массового производства — с 1950 года — в мире произведено более 9 миллиардов тонн пластика. И большая часть из него до сих пор где-то валяется: в почве, в воздухе, в воде.

Мусор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мусор

Но в 2024 году зафиксировано событие, которое уже называют поворотным для всей экологии планеты. В океанических водах обнаружены организмы, которые начали естественным путём разрушать пластиковые отходы. Один из них — грибок Parengyodontium album, способный расщеплять полиэтилен до углекислого газа.

Проще говоря, природа нашла способ ответить на человеческую неосторожность. Сформирован биологический ответ, нацеленный на утилизацию созданного мусора.

Почему пластик стал катастрофой

Пластик оказался материалом, близким к бессмертию. Лёгкий, прочный, недорогой — идеальный для производства и крайне опасный для планеты.

Каждый год в океан попадает более 11 миллионов тонн пластика. К 2050 году этот объём может утроиться. При этом:

  • бутылка сохраняется до 450 лет;

  • целлофановый пакет — от 10 до 20 лет (если лежит на поверхности);

  • большая часть отходов оседает на дне, где разложение может длиться тысячелетиями.

Особое внимание обращено на "Большое мусорное пятно" — колоссальную зону в Тихом океане площадью от 1,6 до 3,5 миллионов км². В этой гигантской "тени цивилизации" сосредоточены миллиарды пластиковых частиц — от рыболовных сетей до микропластика.

Сигнал изнутри: пластик начал исчезать

В "сердце" мусорного пятна замечен неожиданный феномен: некоторые участки пластиковых отходов покрылись белесым налётом. Это оказалось биологической колонией.

Исследования подтвердили: грибок Parengyodontium album адаптировался к полиэтилену. Он выделяет ферменты, расщепляющие длинные полимерные цепи на более короткие фрагменты, которые затем используются как источник углерода. За сутки грибок разрушает до 0,05% массы пластика.

Процесс ускоряется при воздействии ультрафиолета. На этой основе уже разрабатываются концепции зон активного биоразложения с применением солнечных рефлекторов или орбитальных зеркал.

Биологический фронт: не один, а многие

Parengyodontium album - не единственный организм, способный справиться с пластиком. Обнаружены и другие:

1. Rhodococcus ruber

  • поглощает полиэтилен при температуре около +30°C;

  • применяется в экспериментах по очистке свалок.

2. Ideonella sakaiensis

  • разлагает PET-пластик (бутылки);

  • производит ферменты PETase и MHETase;

  • перерабатывает пластиковую бутылку за несколько месяцев.

3. Глубоководные бактерии

  • функционируют без света;

  • действуют медленно, но эффективно в экстремальных условиях.

Ведутся эксперименты по выращиванию таких организмов, усилению их ферментативной активности и созданию биореакторов для контролируемой переработки.

Но есть и препятствия

Несмотря на успехи, остаются вызовы:

  • не решён вопрос доставки микроорганизмов в глубоководные зоны;

  • требуется контроль за их взаимодействием с естественной средой;

  • нет гарантии, что процесс удастся масштабировать до планетарного уровня.

Природа в атаке

Происходящее нельзя назвать случайностью. История планеты показывает: каждый кризис сопровождается адаптацией. После массовых вымираний появляются новые виды. После загрязнения — механизмы самоочищения.

Вероятно, сейчас наблюдается следующий виток биологической эволюции. Формируется система, способная перерабатывать то, что ранее считалось вечным. При этом остаётся открытым вопрос: как отреагирует природа, если давление на неё не прекратится?

Может, следующим её шагом станет не грибок. А нечто более радикальное.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
