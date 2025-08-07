Новая эра раскопок: как космический радар нашёл города, которые считались мифом

В Аравийской пустыне обнаружены города возрастом более 5000 лет

Представьте себе: пилот спокойно ведёт самолёт над бескрайними песками Аравии. Ни дорог, ни рек — только дюны и зной. Но под этой кажущейся пустотой спят города. Настоящие. Со стенами, площадями и улицами, по которым не ступала нога человека уже пять тысяч лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пейзаж как молитва

И теперь песок начинает говорить.

Глаз, который видит сквозь время

Учёные из Абу-Даби объединили спутниковую радарную съёмку и нейросети. Результат? Способность "просвечивать" песчаные завесы, как рентген — тело.

Обычная камера видит только поверхность. Радар SAR — сквозь песок. Но мало "видеть". Надо понимать, что именно ты смотришь.

Поэтому исследователи обучили искусственный интеллект на примере древнего города Сарук аль-Хадид. Показали, как выглядят под песком очертания стен, перекрёстков и дорог. Машина запомнила паттерны и начала сканировать пустыню. Не пару квадратных километров — а территорию, сравнимую с Францией.

И началось.

Под слоем песка — мегаполисы

Там, где прежде видели только хаотичные валуны, нейросеть нашла стройные архитектурные комплексы. Чёткие линии, симметрия, геометрия. Следы цивилизации — не догадки, а подтверждённые структуры.

Один из объектов — размером с центр современного города. Примерно три квадратных километра жилых домов, общественных зданий, возможно, водных каналов.

И что поразительно: эти постройки древнее египетских пирамид. Они появились, когда о Стоунхендже ещё не думал ни один архитектор.

Когда Аравия была зелёной

Пять тысяч лет назад здесь не было пустыни. Местный климат напоминал африканскую саванну: оазисы, реки, поля. Люди занимались земледелием, скотоводством, строили дома, прокладывали дороги.

Здесь пересекались караваны из Индии в Египет. Здесь торговали специями, тканями, металлами. Здесь, возможно, формировались идеи, которые позже вспыхнули в Месопотамии.

Когда климат стал суровее, люди ушли. А песок накрыл их следы на тысячелетия.

Пропущенный фрагмент истории

Мы привыкли считать шумеров первой цивилизацией. Но откуда они взялись с готовой письменностью, математикой, законами?

Ответ может быть закопан под дюнами Аравии. Возможно, Месопотамия — лишь наследница более ранних культур. Мы просто не знали, куда смотреть.

Теперь мы знаем.

Археология нового века

Спутники и ИИ изменили сам принцип поиска. Археология больше не зависит от случайной лопаты в песке. Теперь можно точно знать, где искать.

И не только в Аравии. Спутники уже нашли затерянные города в джунглях Амазонии. В степях Казахстана. Под дюнами Сахары. Каждый месяц — новые открытия. Мы возвращаем забытое за тысячелетия буквально за годы.

Что нас ждёт под песком

То, что уже обнаружено, — лишь верхушка. Под пустыней лежат мастерские, улицы, дома. Там всё ещё сохраняется керамика, украшения, инструменты. Быть может, таблички с исчезнувшими письменами. Или следы обычной жизни — детские игрушки, кухонные горшки, вырезанные символы на стенах.

Каждая находка — это кусок мозаики, которая складывается в картину цивилизации, о существовании которой мы даже не подозревали.

И каждый такой город — это машина времени.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.

