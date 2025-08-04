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Яд в каждой щетинке: что нужно знать об огненных червях, поразивших побережье Мексиканского залива

Морские черви с сотнями ядовитых щетинок вызывают ожоги на коже
2:21
Наука

На американском побережье обнаружены загадочные ядовитые морские существа, призывающие власти предупреждать отдыхающих о необходимости избегать любого контакта с ними.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Речь идет о морском огненном черве Amphinome rostrata, чей арсенал составляют сотни ядовитых щетинок, способных вызывать болезненные ожоги на коже человека в течение нескольких часов.

Ярко окрашенные черви были замечены исследователями вдоль побережья Мексиканского залива в районе Корпус-Кристи, штат Техас, во время обследования прибрежного мусора.

Джейс Таннелл, сотрудник Исследовательского института Харта, первым обратил внимание на проблему, обнаружив червей во время своих обычных прогулок по пляжу. Он предупредил, что ощущение жжения может сохраняться до трех часов.

Несмотря на мягкое тело и скромные размеры, сравнимые с карандашом, эти черви не так безобидны, как кажутся. Их щетинки, тонкие, как иглы, легко обламываются при контакте, проникая в кожу и высвобождая мощные нейротоксины.

По словам специалистов, эти токсины могут оказывать воздействие на нервную систему, вызывая жжение, головокружение, тошноту и продолжительное раздражение кожи.

Примечательно, что эти черви обладают удивительной живучестью. Таннелл отметил, что они способны восстанавливаться даже после разрезания пополам, что добавляет зловещий штрих к их способностям выживания.

Он признался, что сам столкнулся с этими щетинками и предупредил других о необходимости соблюдать осторожность, так как черви встречаются на обширной территории.

Огненные черви принадлежат к обширному семейству, насчитывающему до 28 видов, многие из которых обладают уникальными токсичными веществами. Реакции на контакт с ними могут варьироваться от легкого покалывания до сильного дискомфорта, продолжающегося несколько дней или даже недель.

Власти установили предупреждающие знаки вблизи пляжей в районе Корпус-Кристи из-за увеличения случаев появления огненных червей. Посетителям рекомендуется наблюдать за ними издалека, пишет Dail Mail.

Уточнения

Мексика́нский зали́в (исп. Golfo de México, англ. Gulf of Mexico, фр. Golfe de Mexique), в США с 2025 года официально — Америка́нский зали́в (англ. Gulf of America) — внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), на юге и юго-западе — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан), а также островом Куба на юго-востоке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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