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Находка века: в Израиле обнаружено место, где хранились Десять заповедей

Ковчег Завета найден? Археологи раскопали место со священными реликвиями
1:40
Наука

Археологи в Израиле нашли руины, которые, по их мнению, когда-то были местом, где хранился Ковчег Завета — священный сундук, описанный в Библии.

археологические раскопки
Фото: commons.wikimedia by Oksana harab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
археологические раскопки

По текстам Священного Писания, Моисей положил Десять Заповедей в Ковчег, который находился в Скинии, созданной вскоре после Исхода израильтян из Египта, примерно в 1445 году до нашей эры.

Группа археологов, работающая в древнем месте Силом, обнаружила каменное сооружение, размеры и ориентация которого соответствуют описанию Скинии в Библии. Доктор Скотт Стриплинг, руководитель раскопок, отметил, что сооружение ориентировано по оси восток-запад и разделено в соответствии с библейским описанием.

Археологи также нашли более 100 000 костей животных, в основном овец и коз, что соответствует указаниям из книги Левит о жертвоприношениях. Доктор Стриплинг заявил, что это подтверждает наличие ритуалов жертвоприношения на этом месте, и они трудно игнорируемы.

Керамика, найденная среди костей, датируется тем же периодом, что и Скиния, которая, согласно Библии, просуществовала почти 400 лет до строительства Храма в Иерусалиме. Силом описывается в Библии как первый крупный религиозный центр Израиля, где первосвященник Илий председствовал в Скинии.

В 1 Царств описывается, как израильтяне принесли Ковчег на поле битвы, надеясь на божественную помощь, но в результате филистимляне захватили его, что стало трагическим моментом в истории, Daily Mail.

Уточнения

Но́ев ковче́г (в Библии ивр. תֵּבַת נֹח‎, тева́т Hóax; от ивр. תֵּבָה‎, тева́ коробка, сундук, ковчег) — судно, которое, согласно Библии, построил Ной по повелению Бога для спасения от Потопа своей семьи и всех животных.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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