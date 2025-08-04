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Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
3:31
Наука

До сих пор наука не имела возможности увидеть, что находится под густыми лесами, толстыми ледяными щитами и песчаными пустынями. Теперь это изменилось. Благодаря спутнику Biomass, Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые получило изображения скрытых структур нашей планеты — и они обещают перевернуть представления о климате, экосистемах и углеродных циклах.

спутник NISAR над Землёй
Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутник NISAR над Землёй

Технология, которая видит сквозь

23 июня 2025 года, в рамках симпозиума Planeta Vivo, ЕКА представило первые данные, полученные от Biomass — спутника с уникальной радарной системой в диапазоне P. Это первый подобный радар с синтетической апертурой, который был запущен в космос, и его возможности впечатляют.

В отличие от оптических сенсоров, радар Biomass с длиной волны 70 сантиметров может проникать сквозь кроны деревьев и «видеть» внутреннюю структуру растительности — там, где хранится основная масса углерода.

По словам директора Earth Observation ЕКА Симонетты Чели, запуск Biomass стал «технологическим прорывом», в котором сочетаются научные задачи и передовые радиолокационные возможности.

Лес, которого раньше не было видно

Радар нового поколения открыл доступ к ранее недоступным структурам. Он показал то, что скрыто под поверхностью — от джунглей Амазонии до древнего льда Антарктики.

Среди первых снимков:

  • Север Боливии — леса, заболоченные земли, пастбища и река Бени
  • Бразилия — густая растительность Амазонии, особенно ярко выраженная в зелёных спектрах
  • Индонезия — действующие вулканы острова Хальмахера
  • Габон — русло реки Ивиндо
  • Чад — горный массив Тибести
  • Антарктида — внутренние ледовые слои гор и ледника Нимрод

Везде, где были проведены измерения, было зафиксировано: снимки от Biomass радикально отличаются от данных обычных спутников. Они показывают не только поверхность, но и то, что находится под ней — от корней деревьев до ледовых пластов.

Заглянуть в прошлое — и предсказать будущее

Особый интерес у учёных вызвали данные из Антарктиды, где радар Biomass способен проникать вглубь ледников. Это может дать ключ к пониманию климата прошлого — и предсказать, как будут вести себя ледники в будущем.

И хотя спутник пока проходит калибровку, его результаты уже впечатляют исследователей по всему миру.

Глобальные возможности: от климата до недр

Biomass — это не просто спутник. Это новый инструмент для науки. Он позволяет не только отслеживать вырубку лесов и хранение углерода, но и применять технологию в гляциологии и геологоразведке.

В отличие от спутника Sentinel-2, который видит только полог леса, Biomass позволяет измерить весь объём лесной массы. Это особенно важно для таких регионов, как Латинская Америка, где вырубка лесов напрямую влияет на климатические процессы.

В будущем эта технология может помочь:

  • Найти запасы подземной воды в засушливых регионах
  • Изучить геологические структуры пустынь
  • Составить более точные климатические модели

Biomass — это больше, чем научная миссия. Это шанс понять нашу планету по-настоящему.

Уточнения

Естественный спу́тник — небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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