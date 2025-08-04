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Как космические лучи могут поддерживать жизнь в недрах планет — шокирующее открытие учёных

Где искать жизнь во Вселенной: космические лучи могут скрывать тайну жизни в недрах планет
2:46
Наука

Что если для зарождения жизни не нужен солнечный свет? Новое исследование учёных из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби показывает: энергия, которую несут космические лучи, может поддерживать микроскопическую жизнь в недрах планет и спутников — даже там, где нет тепла и света.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Исследование возглавил директор Лаборатории космических исследований CASS Димитра Атри, и его выводы могут изменить сам подход к поиску внеземной жизни.

Радиация как источник энергии

Когда высокоэнергетические космические частицы проникают сквозь толщу льда или воды, они разбивают молекулы воды, высвобождая электроны.

На Земле есть бактерии, которые используют такие электроны как источник энергии — этот процесс называется радиолиз. Он может работать даже в условиях вечной темноты.

"Это открытие меняет наше представление о том, где может существовать жизнь. Вместо того чтобы искать только тёплые планеты с солнечным светом, мы можем обратить внимание на холодные и тёмные места, если под их поверхностью есть вода и они подвержены воздействию космических лучей", — говорит Атри.

Где в Солнечной системе есть шанс

С помощью компьютерного моделирования команда оценила, насколько эффективен радиолиз в недрах Марса, а также на спутниках Европа (Юпитер) и Энцелад (Сатурн).

Оказалось, что больше всего энергии может производиться именно на Энцеладе — его ледяная оболочка и подповерхностный океан создают идеальные условия для радиолиза. Следом идут Европа и Марс.

Новая зона жизни

Учёные предложили новое понятие — "радиолитическая обитаемая зона". Это области, где вода скрыта под землёй и может питаться космической радиацией.

В отличие от классической "зоны Златовласки", где вода сохраняется в жидком виде на поверхности планеты благодаря солнечному теплу, эта зона работает даже в полярной темноте.

Поскольку космические лучи присутствуют во вселенной повсеместно, возможных мест для жизни может быть гораздо больше, чем считалось раньше.

Что это меняет

Полученные данные могут направить фокус будущих космических миссий. Вместо того чтобы искать жизнь только на поверхности, стоит изучать подземные воды — с помощью приборов, способных обнаружить химическую энергию, создаваемую радиацией.

Это не просто научная гипотеза, а новая стратегия поиска жизни за пределами Земли — в самых неожиданных, холодных и тёмных уголках нашей Солнечной системы.

Уточнения

Энцела́д (др -греч. Ἐγκέλαδος, англ. Enceladus) — шестой по размеру спутник Сатурна и четырнадцатый по удалённости от него среди 274 известных его спутников (на март 2025 года). Был открыт в 1789 году Уильямом Гершелем, но оставался малоизученным до начала 1980-х годов, когда с ним сблизились два межпланетных зонда "Вояджер".

Евро́па (др -греч. Ἐυρώπη), — шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников. Обнаружена в 1610 году Галилео Галилеем и, вероятно, Симоном Марием в то же самое время.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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