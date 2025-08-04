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Экзопланета TOI-2109b в космическом танце смерти: что ждет гиганта через 3 года?

Орбита, которая убивает: планета-гигант идёт на смерть — учёные следят в прямом эфире
2:32
Наука

На первый взгляд — просто ещё одна экзопланета. Но TOI-2109b совсем не такая, как остальные. Она мчится по орбите с такой скоростью, что делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 16 часов, приближаясь к ней по спирали. Астрономы уже назвали её путь "космическим танцем смерти" — и наблюдать за ним можно в прямом эфире.

TOI-2109b, катастрофа
Фото: flickr.com by NASA/SDO, AIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
TOI-2109b, катастрофа

Гигант среди гигантов

TOI-2109b находится в 870 световых годах от Земли. Это настоящий монстр: по массе он в пять раз тяжелее Юпитера, а в диаметре — почти в два раза больше. При этом планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии ближе, чем Меркурий к Солнцу.

"Для сравнения: даже Меркурий — в 6000 раз легче Юпитера — обходит Солнце за 88 дней. А TOI-2109b делает это за 16 часов. Это говорит о безумной близости к звезде", — отмечает научный сотрудник Университета Маккуори доктор Джейми Альварадо-Монтес, возглавивший международное исследование.

Что говорят данные

Команда исследователей проанализировала наблюдения за планетой, собранные с 2010 по 2024 год с помощью телескопов NASA TESS, спутника ESA CHEOPS и других наземных инструментов.

Оказалось, что орбитальный период планеты сократился, и в течение ближайших трёх лет он уменьшится ещё как минимум на 10 секунд. Это означает только одно — TOI-2109b продолжает падать в сторону своей звезды.

Три возможных финала

Астрономы прогнозируют один из следующих сценариев:

  • планета разорвётся приливными силами;
  • упадёт на свою звезду, исчезнув в огне;
  • лишится своей газовой оболочки, оставив лишь каменное ядро.

Если сбудется третий вариант, это может объяснить происхождение каменистых экзопланет в других системах. Некоторые из них — возможно, остатки сгоревших газовых гигантов.

Необычный шанс для науки

"Эта планета и её экзотическое положение могут помочь раскрыть тайны других звёздных систем", — отмечает доктора Альварадо-Монтеса.

Дальнейшие наблюдения в ближайшие 3-5 лет дадут редкую возможность в режиме реального времени увидеть, как эволюционирует обречённая планетарная система.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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