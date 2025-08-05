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Тысячи лет они стояли в тишине — пока не заговорили на языке квантов

Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
2:46
Наука

Тысячи лет люди строили мегалитические сооружения, не подозревая, что их творения однажды станут объектом интереса не только археологов, но и квантовых физиков. Почему во многих таких местах — от Стоунхенджа до Саксайуамана — люди ощущают странные изменения восприятия, даже не зная истории этих памятников?

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

Квантовая интерферометрия: наука нового взгляда

Современная наука предлагает свежее объяснение: в основе может лежать квантовая интерферометрия — область, изучающая сверхточные взаимодействия субатомных частиц и волн. Именно эта технология сегодня применяется в гравитационных телескопах, мюонной томографии и нейробиологических датчиках, а также потенциально может использоваться для исследования древних сооружений.

Суперпозиции, запутанность и энергетические аномалии

Интерферометры фиксируют квантовые суперпозиции и запутанные состояния, чья структура чувствительна к внешним факторам — магнитным, гравитационным, а возможно, и ментально-коллективным. Интересно, что мегалитические комплексы часто расположены на тектонических разломах, в местах с повышенной электромагнитной активностью. Это может объяснять, почему многие люди ощущают здесь "энергетический фон" — с научной точки зрения он может быть связан с квантовыми флуктуациями в биосистемах.

Резонаторы коллективного бессознательного

Некоторые исследователи считают, что мы имеем дело с перекрёстком квантовой реальности и коллективного бессознательного. Мегалиты могут служить своеобразными резонаторами древнего знания, передавая не только архитектурное, но и информационное послание. Идеи Руперта Шелдрейка о морфических полях и гипотеза Геи как самоорганизующейся биосистемы Земли — всё чаще упоминаются в контексте мегалитов.

Биоинтерферометры: измеряя тайны восприятия

Биоинтерферометры — сенсоры, способные улавливать изменения когерентности в человеческих системах — теоретически могут измерить, как определённое географическое положение влияет на нейронную активность и восприятие человека. Именно поэтому интуитивные ощущения посетителей, о которых веками рассказывают паломники, могут в будущем быть подтверждены научными методами.

Технологии будущего в археологических зонах

Ведутся работы по использованию квантовых гравиметров, СКВИД-датчиков и радиодоплеровской томографии в мегалитических зонах. Эти технологии позволяют фиксировать аномалии поля и массы без нарушения структуры памятника.

Таким образом, мегалитические памятники — это не только культурное и архитектурное наследие, но и ключ к новым граням физики и психологии. Возможно, путешествия к ним в будущем станут не только туризмом, но и формой самопознания, основанного на научной базе.

Уточнения

Саксайуама́н (кечуа Saksaywaman, дословно — «сытый сокол, сытый ястреб»; в испанской транскрипции Sacsayhuaman) — цитадель, место дислокации гарнизона и храмовый комплекс в г. Куско (Перу). В плане Куско, напоминающем пуму, является как бы её зубами. 

Альфред Руперт Шелдрейк (англ. Rupert Sheldrake, родился 28 июня 1942) — британский писатель, биохимик, физиолог растений и парапсихолог, выдвинувший теорию морфогенетического поля. Идеи Шелдрейка научным сообществом оцениваются как псевдонаучные.

СКВИД (от англ. SQUID, superconducting quantum interference device — «сверхпроводящий квантовый интерферометр»; в буквальном переводе с английского squid — «кальмар»; сверхпроводящий магнитометр) — сверхчувствительные магнитометры, используемые для измерения очень слабых магнитных полей. СКВИД-магнитометры обладают рекордно высокой чувствительностью, достигающей 5⋅10−33 Дж/Гц (чувствительность по магнитному полю — 10−13 Тл). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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