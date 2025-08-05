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Ей не было и 18 — но даже смерть подчинилась её статусу: тайна Могилы №12

В Иране нашли гробницу девушки бронзового века, поставившую под сомнение гендерные роли
3:28
Наука

В северо-восточном Иране, на археологическом памятнике Тепе Чалоу, произошло сенсационное открытие: ирано-итальянская экспедиция под руководством Али Вахдати обнаружила одну из самых богатых гробниц бронзового века, принадлежавшую молодой женщине не старше 18 лет.

крепости, Иран
Фото: commons.wikimedia by Mehdi Rafiei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крепости, Иран

Новое окно в древний мир

Эта находка уже получила статус одной из важнейших в регионе и позволяет по-новому взглянуть на социальную структуру и международные связи древнего Хорасана, сообщает Heritage Daily.

Гробница №12: клад древней роскоши

Могила №12, признанная самой роскошной среди 38 обнаруженных, поразила учёных набором из 34 изысканных артефактов, включая золотые украшения, бронзовые предметы, сосуды из хлорита и слоновой кости, а также печать с символическими мотивами, возможно, служившая знаком власти или административного статуса. Также в инвентаре были найдены сосуды для косметики и бронзовая булавка, что подчёркивает высокий статус погребённой.

Последний ритуал: поза, полная смысла

Особое внимание привлекло положение тела, которое находилось в характерной позе: женщина была уложена на правый бок, с руками, прижатыми к лицу. Вокруг тела — глиняные сосуды, размещённые за спиной, у головы и у стоп, следуя древнему обрядовому протоколу. Такое захоронение говорит не просто о богатстве, но и о строго следуемой ритуальной традиции.

Связи, простирающиеся за горизонты

Эта женщина, по мнению исследователей, принадлежала к высшему классу древнего общества, активно вовлечённого в трансрегиональную торговлю. В частности, ляпис-лазурь указывает на связь с Бадахшаном (нынешний Афганистан), слоновая кость и хлорит — на взаимодействие с Месопотамией и регионом Персидского залива.

Цивилизация Великого Хорасана: масштаб и мощь

Всё это свидетельствует о внушительном экономическом и культурном радиусе влияния цивилизации Великого Хорасана — мощного образования, существовавшего в III тысячелетии до н. э., параллельно с шумерами и хараппцами.

Женщины у власти: пересмотр древних ролей

Цивилизация Хорасана, охватывавшая территории Туркменистана, северного Афганистана и северо-восточного Ирана, отличалась не только развитой металлургией, но и высокой степенью социальной организации. Ранее считалось, что в таких обществах доминировали мужчины, но это захоронение ставит под сомнение прежние гендерные представления, демонстрируя важность женских фигур в административных и, возможно, религиозных структурах.

Кланы, обряды и следы повседневности

Археологи уже провели первичный анализ всей могильной группы, которая, как оказалось, содержит семейные погребения, сгруппированные по клановому признаку. Но именно могила №12 — наиболее сохранившаяся, а значит, дающая шанс реконструировать как ритуалы, так и бытовую составляющую жизни элиты бронзового века.

Портрет эпохи: жизнь, смерть и власть

Это открытие не только укрепляет статус Тепе Чалоу как ключевого археологического объекта, но и даёт надежду на дальнейшие находки, которые помогут воссоздать портрет жизни, смерти и власти в одном из самых загадочных уголков древнего мира.

Загадочная девушка из Могилы №12

Девушка из Могилы 12, похороненная с царскими дарами, возможно, была больше, чем просто представительницей знати — она могла быть послом, жрицей или администратором, сыгравшей важную роль в древней глобальной системе обмена.

Уточнения

Хораса́н (перс. Xorâsân — «откуда приходит солнце») — историческая область, расположенная в Восточном Иране. Название «Хорасан» известно со времени Сасанидов. Встречается не вполне корректное написание «Хороссан», в том числе у С. Есенина («В Хороссане есть такие двери...»).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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