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Заброшено, охраняется, проклято: что скрывают самые закрытые места планеты

Туннели под Берлинской стеной признаны опасными и закрыты для посещения
Наука

На нашей планете есть уголки, куда теперь не ступит нога туриста. Эти места окутаны тайнами, защищены от посторонних глаз — будь то ради сохранения наследия, безопасности или по причинам, которые наука пока объяснить не может. За каждым запретным входом скрываются не только реальные угрозы, но и легенды, от которых мурашки бегут по коже.

Пирамида майя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамида майя

Перед вами — коллекция территорий, закрытых навсегда. Некоторые из них были доступны когда-то. Другие не откроются никогда.

Пирамида Кукулькана: закрытый портал в Чичен-Ице

Когда-то туристы поднимались по ступеням великой пирамиды майя, делая снимки на её вершине. Но с 2017 года доступ к ней перекрыт: время и прикосновения людей начали разрушать её структуру.

Легенда: говорят, что к вершине поднимаются только избранные. Остальных пирамида отвергает. Внутри, якобы, скрыта древняя магия, а духи майя охраняют её от вторжений.

Берлинские туннели: шёпот из-под стены

Под рухнувшей Берлинской стеной остались десятки туннелей — когда-то они вели на свободу или в неизвестность. Сегодня они закрыты: некоторые обрушились, другие стали опасны из-за забытых ходов.

Легенда: туристы утверждают, что в тишине туннелей до сих пор можно услышать шаги беглецов. Шепоты. Ощущение, что кто-то рядом. Но туда больше не пускают.

Долина Царей: гнев фараонов

Многие гробницы древнего Египта навсегда закрыли. Их фрески рассыпались от вспышек камер, воздух разрушал краску. Чтобы сохранить наследие — часть Долины Царей теперь вне доступа.

Легенда: нарушивший покой усопших навлечёт проклятие. Есть рассказы о пропавших или заболевших после несанкционированного посещения закрытых гробниц.

Пещеры Вертебре: каменные шепоты

В итальянских пещерах Вертебре — наскальные рисунки и загадочные структуры. Они уязвимы. Вход закрыт, чтобы сохранить их для будущих поколений.

Легенда: внутри, говорят, обитает исчезнувшая цивилизация. Поговаривают, кто войдёт — услышит древние голоса или увидит то, чего не должно существовать.

Тайные зоны аэропорта Шарль-де-Голль

Огромный парижский аэропорт — это не только терминалы. В его недрах скрыты служебные зоны, тоннели и старые ангары, доступ к которым закрыт навсегда.

Легенда: ночами слышны шаги и голоса пассажиров, погибших при крушениях. Говорят, в некоторых коридорах внезапно слышится стук чемоданов. Но туда никто не допускается.

Призрачный маяк Лонг-Уит

Старейший маяк Британии закрыт из-за разрушений. Но по морю до сих пор идут слухи…

Легенда: дух первого смотрителя не ушёл. Его силуэт видят в туман. Говорят, он предвещает шторм и появляется тем, кто потерялся в море.

Запретные зоны Большого Барьерного рифа

Некоторые участки самого известного кораллового рифа Австралии навсегда закрыты — для спасения экосистемы.

Легенда: аборигены верят, что риф — это живое существо, охраняемое духами океана. Если потревожить его покой, стихия обрушится на берег.

Олимпиада, забытая навсегда

Спортивные сооружения Олимпийских игр 1936 года в Гамбурге — сегодня руины. Некоторые участки закрыты из-за аварийного состояния.

Легенда: по ночам там слышны свистки, шаги, звуки старинных гимнов. Считается, что духи погибших спортсменов до сих пор проходят свои старты.

Чернобыль: зона, где время остановилось

Зона отчуждения в Чернобыле — одна из самых жутких на планете. Многие участки строго охраняются и навсегда закрыты.

Легенда: призраки тех, кто погиб от радиации, всё ещё блуждают среди бетонных развалин. Камеры фиксируют фигуры, которых не видит глаз.

Тайны острова Перл-Ривер

Живописный остров на Гавайях закрыт частично — из-за природных угроз и для охраны наследия.

Легенда: в водах у берегов, по словам местных, живёт морской змей, сторожущий древние тайны. Нарушители исчезают — их лодки находят пустыми.

Россия: где тишина навсегда

Московский Кремль

Часть дворцов, церковные постройки и архивы закрыты. Это не только охрана исторического наследия — но и вопрос государственной тайны.

АЭС и военные базы

Белоярская и Курская АЭС, секретные лаборатории, базы и подземные комплексы — всё это вне доступа. Некоторые города, как Саров или Островной, вообще не указаны на туристических картах.

Закрытые города

Байконур, Зеленоград, Северск — туда не попасть без разрешения. Там работают над будущим — и охраняют его от посторонних глаз.

Природа под охраной

Байкальский, Столбы, Куршская коса — уникальные заповедники. Чтобы сохранить их, целые участки закрыты навсегда.

Бункеры и советские тайны

Объект 221, старые склады, испытательные полигоны — забытые, но охраняемые. Это память, спрятанная за бетонными дверями.

Уточнения

Пирами́да Кукулька́на (исп. Pirámide de Kukulkán, Templo de Kukulkán, «El Castillo») — храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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