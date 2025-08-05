Секрет долголетия раскрыт: связь между кишечником и мозгом — новое открытие

Новое исследование: мозг и кишечник связаны мгновенным каналом связи

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Научное сообщество на пороге нового понимания взаимодействия между мозгом и телом. Исследователи из Университета Дьюка сделали революционное открытие: существует прямой, мгновенный канал связи между кишечником и мозгом, в котором ключевую роль играют бактерии и сенсорные клетки — нейроподы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

Этот механизм получил название "нейробиотический смысл" — своего рода шестое чувство, которое позволяет нашему организму отслеживать и интерпретировать сигналы от микробиома в режиме реального времени, информирует издание Nature.

Основу этого чувства составляют нейроподы — специализированные сенсорные клетки в толстой кишке. Учёные обнаружили, что они способны распознавать специфический белок — флагеллин, который продуцируют многие кишечные бактерии. Как только нейропод "чувствует" флагеллин, он мгновенно отправляет сигнал в мозг по блуждающему нерву, вызывая реакцию организма — в данном случае, снижение аппетита.

Это означает, что микробы не просто переваривают пищу — они активно участвуют в регуляции пищевого поведения человека и животных.

В рамках исследования учёные ввели флагеллин в толстую кишку мышей. Результат — животные начали потреблять меньше пищи. Напротив, у мышей, у которых отсутствовал рецептор TLR5 (он необходим для распознавания флагеллина), снижение аппетита не наблюдалось.

Этот эксперимент стал ключевым доказательством того, что флагеллин влияет на нейроподы, а те — на мозг, формируя поведенческую реакцию. Всё происходит без участия сознания, и это — настоящая сенсация.

Авторы отмечают, что нейробиотический механизм может объяснить связь между микробиомом и рядом состояний: ожирением, перееданием, тревожностью, депрессией. Если микробы могут управлять тем, сколько мы едим, не исключено, что они же могут воздействовать на настроение и эмоциональные реакции.

Это объясняет, почему здоровье кишечника влияет на психику, и почему нарушения микробного баланса могут иметь не только метаболические, но и нейропсихологические последствия.

Исследователи планируют продолжить работу и выяснить, как конкретные диеты, образ жизни и лекарства изменяют микробиом, и как эти изменения сказываются на пищевом поведении и мозговой активности. Возможно, в будущем медицина получит новые способы регулировать поведение через кишечник, минуя более сложные нейрофармакологические пути.

Новое открытие превращает бактерии из "тех, кто живёт в нас" в активных участников нашего повседневного опыта. Они формируют наш аппетит, влияют на здоровье и даже — на чувства. Не исключено, что это шестое чувство мы когда-то научимся осознанно использовать — для лечения, коррекции поведения или просто лучшего самочувствия.

Уточнения

Флагеллин — бактериальный белок, который способен самоорганизовываться в полые цилиндрические структуры, образующие филаменты бактериальных жгутиков.

