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Дом сносят — на улицу не пойдёте: кто теперь получит квартиру без очереди

Госдума закрепила право на жильё для отказников от приватизации при изъятии квартир
1:53
Наука

Можно ли остаться жить в квартире, если когда-то отказался от её приватизации, а теперь дом идёт под снос? До недавнего времени — нет. Но правила изменились.

Пробел в законе при сносе жилья
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пробел в законе при сносе жилья

Пробел в законе закрыт

Многие россияне, отказавшиеся от приватизации, годами жили в подвешенном состоянии. При изъятии жилья для государственных или муниципальных нужд — например, при расселении аварийных домов — их могли попросту выставить на улицу.

Но теперь у таких граждан появился реальный шанс на жильё. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, если человек был зарегистрирован в квартире на момент её приватизации, но отказался от участия, он сможет получить жильё по соцнайму вне очереди.

"Если семья когда-то приватизировала квартиру, но не все в ней участвовали, это не значит, что права тех, кто отказался от приватизации, можно просто игнорировать", — отметил Гаврилов.

Кто получит жильё без очереди

Право предоставляется при соблюдении нескольких условий:

  • Человек был прописан в квартире на момент приватизации.
  • Отказался от участия в приватизации.
  • Сведения о нём зафиксированы в ЕГРН.
  • У него нет другого пригодного жилья.
  • Он либо уже признан нуждающимся, либо может быть признан таковым.

Когда это работает

Речь идёт только о случаях, когда квартира изымается для нужд государства или муниципалитета — например, для строительства дороги или при сносе дома. Ранее в таких ситуациях не было чёткого правового механизма, и люди оказывались в уязвимом положении.

Теперь государство обязано обеспечить жильём таких граждан — вне очереди. Главное, чтобы они действительно проживали в квартире законно и не имели иного выхода.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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