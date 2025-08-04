Дом сносят — на улицу не пойдёте: кто теперь получит квартиру без очереди

Можно ли остаться жить в квартире, если когда-то отказался от её приватизации, а теперь дом идёт под снос? До недавнего времени — нет. Но правила изменились.
Многие россияне, отказавшиеся от приватизации, годами жили в подвешенном состоянии. При изъятии жилья для государственных или муниципальных нужд — например, при расселении аварийных домов — их могли попросту выставить на улицу.
Но теперь у таких граждан появился реальный шанс на жильё. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, если человек был зарегистрирован в квартире на момент её приватизации, но отказался от участия, он сможет получить жильё по соцнайму вне очереди.
"Если семья когда-то приватизировала квартиру, но не все в ней участвовали, это не значит, что права тех, кто отказался от приватизации, можно просто игнорировать", — отметил Гаврилов.
Право предоставляется при соблюдении нескольких условий:
Речь идёт только о случаях, когда квартира изымается для нужд государства или муниципалитета — например, для строительства дороги или при сносе дома. Ранее в таких ситуациях не было чёткого правового механизма, и люди оказывались в уязвимом положении.
Теперь государство обязано обеспечить жильём таких граждан — вне очереди. Главное, чтобы они действительно проживали в квартире законно и не имели иного выхода.
Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.
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