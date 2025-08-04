Жизнь без света возможна: вот как радиация может стать топливом для клеток

Ионизирующее излучение — смертельно для большинства земных организмов. Оно разрушает клетки, повреждает ДНК, останавливает обмен веществ. Но не для всех. Некоторые микроскопические создания не просто выживают, а буквально питаются радиацией.
На глубине почти 3 км в южноафриканских шахтах Мпоненг — в темноте, без кислорода и без органики — процветают бактерии Desulforudis audaxviator. Они обитают в радиоактивной воде, в трещинах пород, содержащих уран, торий и калий-40. Там, где, казалось бы, жизни быть не может, бактерии построили одновидовую экосистему.
Их секрет — радиолиз. Это способность использовать энергию распада воды и других веществ: водород, сульфаты, углерод, азот. А чтобы выжить под облучением, бактерии прячутся в биоплёнках и выделяют ферменты, нейтрализующие радиацию.
Астробиологи предполагают: если такие существа живут на Земле, то почему бы не существовать им и на других телах Солнечной системы? Особенно — там, где под поверхностью скрываются океаны.
Исследователи из США, Колумбии и ОАЭ рассматривали три кандидата: Марс, Европу (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна). Космические лучи способны проникать на несколько метров вглубь этих тел — а значит, могут служить источником энергии.
Ученые предлагают расширить понятие обитаемости. До сих пор считалось, что жизнь возможна лишь в пределах зоны, где на поверхности планеты есть жидкая вода. Теперь вводится новое определение: Radiolytic Habitable Zone (RHZ) — область под поверхностью, где радиация обеспечивает энергию для жизни.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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