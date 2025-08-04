Жизнь без света возможна: вот как радиация может стать топливом для клеток

Учёные допустили существование жизни под поверхностью Марса, Европы и Энцелада

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Ионизирующее излучение — смертельно для большинства земных организмов. Оно разрушает клетки, повреждает ДНК, останавливает обмен веществ. Но не для всех. Некоторые микроскопические создания не просто выживают, а буквально питаются радиацией.

Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Радиолитическая зона обитаемости

Подземная жизнь в адских условиях

На глубине почти 3 км в южноафриканских шахтах Мпоненг — в темноте, без кислорода и без органики — процветают бактерии Desulforudis audaxviator. Они обитают в радиоактивной воде, в трещинах пород, содержащих уран, торий и калий-40. Там, где, казалось бы, жизни быть не может, бактерии построили одновидовую экосистему.

Их секрет — радиолиз. Это способность использовать энергию распада воды и других веществ: водород, сульфаты, углерод, азот. А чтобы выжить под облучением, бактерии прячутся в биоплёнках и выделяют ферменты, нейтрализующие радиацию.

Может ли подобное быть на других планетах

Астробиологи предполагают: если такие существа живут на Земле, то почему бы не существовать им и на других телах Солнечной системы? Особенно — там, где под поверхностью скрываются океаны.

Исследователи из США, Колумбии и ОАЭ рассматривали три кандидата: Марс, Европу (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна). Космические лучи способны проникать на несколько метров вглубь этих тел — а значит, могут служить источником энергии.

Где искать внеземных "экстремофилов"

Марс. Космическая станция Mars InSight передавала данные о возможной воде на глубине в десятки километров. Но даже на 60 см под поверхностью может быть жидкий соляной рассол. В нём — потенциально до 10 тысяч клеток на кубический сантиметр.

Энцелад. Здесь, по расчётам, биомасса может быть даже в четыре раза выше, если вода близко к поверхности. Но если океаны действительно есть, то солнечные частицы туда не доберутся — слишком глубоко.

Европа. Также покрыта льдом, под которым, вероятно, скрывается океан. Глубинные источники энергии — радиоактивные элементы — могли достаться спутнику от древнего материала, сформировавшего всю Солнечную систему.

Новая концепция: радиолитическая обитаемая зона

Ученые предлагают расширить понятие обитаемости. До сих пор считалось, что жизнь возможна лишь в пределах зоны, где на поверхности планеты есть жидкая вода. Теперь вводится новое определение: Radiolytic Habitable Zone (RHZ) — область под поверхностью, где радиация обеспечивает энергию для жизни.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

