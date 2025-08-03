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Вакцина на нити: новый метод защитит от вирусов в самое уязвимое место

Харвиндер Гилл: вакцина через зубную нить защищает слизистые оболочки организма
4:53
Наука

Новаторский подход к вакцинации, основанный на использовании зубной нити, был успешно протестирован на животных.

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Фото: www.flickr.com by Адам, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Исследователи применили этот метод, чтобы доставить вакцину через ткани, расположенные между зубами и дёснами, и обнаружили, что он способствует выработке антител не только в крови, но и на слизистых оболочках, таких как носовая полость и лёгкие.

По мнению специалистов, слизистые оболочки играют ключевую роль в защите организма, поскольку именно через них проникают многие патогены, включая вирусы гриппа и COVID-19. Однако традиционные инъекционные вакцины в основном стимулируют иммунный ответ в кровотоке, оставляя слизистые оболочки недостаточно защищёнными. В отличие от этого, введение вакцины через слизистые ткани позволяет создать дополнительный барьер, усиливая защиту организма ещё до того, как патоген попадёт в кровь.

Особое внимание в этом методе уделяется так называемому пограничному эпителию — тонкому слою ткани, расположенному в глубине десневого кармана. В отличие от других эпителиальных тканей, которые выполняют барьерную функцию, пограничный эпителий более проницаем.

Это свойство позволяет ему активно выделять иммунные клетки, которые присутствуют в слюне и межзубных пространствах, для борьбы с бактериями. Исследователи отметили, что такая проницаемость делает пограничный эпителий идеальным местом для введения вакцин, стимулируя выработку антител на слизистых оболочках по всему организму.

Для проверки своей гипотезы учёные нанесли вакцину на зубную нить без воскового покрытия и использовали её для обработки зубов лабораторных мышей. В ходе экспериментов они сравнили эффективность этого метода с другими способами введения вакцины, такими как нанесение под язык или через носовую полость. Результаты показали, что использование зубной нити обеспечивает значительно более сильный иммунный ответ на слизистых оболочках по сравнению с традиционным методом введения под язык. При этом защита от вируса гриппа оказалась сопоставимой с назальным способом введения.

Специалисты подчеркнули, что назальное введение вакцин имеет свои ограничения, так как барьерные свойства слизистой оболочки носа затрудняют усвоение препарата, а в некоторых случаях существует риск попадания вакцины в мозг, что может быть опасно. Введение через пограничный эпителий лишено таких рисков, что делает его перспективным направлением для дальнейших исследований.

Метод также был протестирован с различными типами вакцин, включая белковые, инактивированные вирусные и мРНК-вакцины. Во всех случаях использование зубной нити для доставки препарата вызывало мощный иммунный ответ как в кровотоке, так и на слизистых оболочках. Примечательно, что у животных, которым сразу после процедуры давали еду и воду, иммунный ответ оставался таким же сильным, что свидетельствует о практичности метода.

Однако исследователи понимают, что использование обычной зубной нити для вакцинации людей может быть неудобным. Чтобы решить эту проблему, они предложили использовать специальные щипцы для зубной нити, которые представляют собой устройство с натянутой нитью между двумя зубцами. В рамках эксперимента с участием 27 добровольцев учёные нанесли на нить флуоресцентный пищевой краситель и попросили участников распределить его по десневому карману. Результаты показали, что около 60% красителя успешно оседало в нужной области, что подтверждает возможность использования этого метода для доставки вакцин.

Исследователи выразили оптимизм по поводу полученных данных и отметили, что в случае успешного завершения дальнейших испытаний метод может быть адаптирован для клинического применения. Они также указали на потенциальные преимущества этого подхода, такие как простота использования и возможность снизить страх перед уколами, что особенно важно для людей, избегающих традиционной вакцинации. Кроме того, по их мнению, стоимость такого метода может быть сопоставима с другими способами введения вакцин.

Тем не менее, у метода есть и ограничения. Например, он не подходит для младенцев и маленьких детей, у которых ещё не сформировались зубы. Также остаются вопросы о том, насколько эффективным будет этот подход для людей с заболеваниями дёсен или инфекциями полости рта, что требует дополнительных исследований.

Уточнения

Ма́тричная рибонуклеи́новая кислота́ (мРНК, синоним — информацио́нная РНК, иРНК) — РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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