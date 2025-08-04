Вирусная эволюция переработки: лекарство получилось из того, что выбрасывают

Представьте себе: обычная пластиковая бутылка, выброшенная после обеда, превращается в таблетку парацетамола. Звучит как научная фантастика? А вот и нет — ученые уже реализовали это на практике.
Проблема пластика повсеместна. ПЭТ — материал, из которого делают бутылки, упаковку и ткани — производят в объеме свыше 50 млн тонн в год. Большая часть этого пластика становится мусором после одного применения.
Учёные из разных областей решили объединить усилия и сделать из отходов не просто сырьё, а нечто полезное — лекарство. Они взяли за основу кишечную палочку Escherichia coli, чью генетику легко модифицировать.
В клетку внедрили необычную химическую реакцию — перегруппировку Лоссена, которая превращает органические молекулы в амины — важнейшие компоненты для производства лекарств.
Чтобы убедиться, что реакция пойдёт внутри живой клетки, учёные провели эксперимент. Они использовали штамм E. coli, не способный самостоятельно вырабатывать ПАБК — важнейшее вещество для жизни бактерии. Если бы реакция прошла успешно, субстрат превращался бы в ПАБК, и бактерии выживали.
Так и случилось — микробы не только выжили, но и начали активно размножаться. Причём без использования привычных катализаторов! Их роль неожиданно взяли на себя фосфаты — соединения, содержащиеся в питательной среде и самих клетках.
Следующий шаг — переработка реального мусора. Учёные разложили пластиковую бутылку до терефталевой кислоты, из которой синтезировали нужный субстрат. Модифицированные бактерии с успехом усвоили его и продолжили расти, доказывая: даже бытовые отходы могут стать основой для производства.
Затем в геном E. coli добавили ещё два гена — от гриба и бактерии. Один превращает ПАБК в 4-аминофенол, второй — добавляет ацетильную группу. Результат? Полноценный парацетамол.
Эта работа — не просто инженерное чудо. Это принципиально новый подход к утилизации: отходы превращаются не в сырьё, а в ценный конечный продукт. Причем с минимальными затратами: выход парацетамола составил 92% от исходного вещества.
Субстрат (философия) — в широком смысле, основа всего существующего; при этом часто отождествляется с материей, субстанцией.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.