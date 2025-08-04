Мозг хочет высказаться, но тело не даёт — выяснилась новая правда о пациентах в коме

Мозг 25% пациентов в коме реагирует на команды — международное исследование

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли быть в сознании, не подавая никаких признаков жизни? Оказалось, да — более чем у 25% людей в коме мозг реагирует на команды, даже если тело остаётся неподвижным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кома и активность мозга

Это подтверждает первое масштабное международное исследование, проведённое в шести клиниках Европы и США. Участниками стали 353 пациента в коме. Их просили мысленно играть в теннис или сжимать руку, а активность мозга фиксировали с помощью фМРТ и ЭЭГ.

Что такое когнитивно-моторная диссоциация

Когда человек не реагирует физически, но мозг при этом выполняет ментальные команды, речь идёт о когнитивно-моторной диссоциации. До недавнего времени она считалась редкой. Однако теперь ясно — такое состояние наблюдается у значительного числа пациентов.

Среди тех, кто не мог выполнить задание физически, у 25% зафиксировали мозговую активность, совпадающую с командой. Особенно часто — у более молодых пациентов с давно перенесёнными травмами.

У тех, кто хоть как-то реагировал на слова врачей (например, движениями), мозг "откликался" в 38% случаев.

Зачем всё это нужно

Авторы подчёркивают: полученные данные могут быть занижены. Там, где применялись оба метода фиксации активности мозга, доля "откликнувшихся" была максимальной. А значит, если бы в каждом случае использовали фМРТ и ЭЭГ одновременно, результат был бы ещё выше.

Понимание того, кто из пациентов в коме остаётся в сознании, имеет огромное значение. Это позволяет принимать более точные и человечные решения — и врачам, и близким.

Уточнения

Ко́ма (от др.-греч. κῶμα "глубокий сон") — жизнеугрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции.

