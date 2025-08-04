Очищаете воздух — вдыхаете яд: исследование показало, что микропластик проникает глубже, чем кажется

Каждый вдох — это не просто воздух. В домах и особенно в салоне автомобиля он наполнен микроскопическими частицами пластика. Казалось бы, мелочь. Но в течение дня их накапливается десятки тысяч — а за год счёт идёт на миллионы.
Микропластиком называют фрагменты пластика менее 5 мм. Самые тревожные — от 1 до 10 микрометров. Они не задерживаются в бронхах, а легко проникают в лёгкие и даже в кровь. Последствия? Повышенный риск инсультов, инфарктов и даже слабоумия. Научных данных о вреде именно пластиковых частиц пока недостаточно, но вред аналогичных по размеру частиц уже доказан.
Французские учёные исследовали содержание микропластика в квартирах и автомобилях. С помощью рамановской спектроскопии они выяснили: в воздухе квартиры содержится в среднем 528 частиц на кубометр, а в салоне авто — 2238. В первом случае преобладал полиэтилен (из упаковки), во втором — полиамид, используемый в отделке.
Крупные частицы (от 10 до 300 мкм) почти не попадают в лёгкие — их организм выводит с мокротой. Но вот мелкие — задерживаются.
Не обязательно. Но и игнорировать проблему не стоит. Пока наука не пришла к окончательным выводам, вывод простой: проветривайте помещения, чаще очищайте интерьер автомобиля и старайтесь минимизировать пластик вокруг.
Полиамиды - пластмассы на основе линейных синтетических высокомолекулярных соединений, содержащих в основной цепи амидные группы -CONH-.
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