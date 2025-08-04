Секрет углеродного равновесия спрятан под водой: Сахалин меняет климат без скандалов

До конца года у побережья Сахалина появится уникальный объект — первая морская карбоновая ферма. Её разместят в бухте Анива рядом с Корсаковом. Уже сейчас там готовят акваторию, оформляют документы и устанавливают оборудование. Цель проста, но амбициозна: выращивать водоросли и отслеживать, как они поглощают парниковые газы.
"Мы сейчас создаем морскую карбоновую ферму… Сейчас идет подготовка акватории, оформление участков, размещение экспериментального оборудования", — рассказал Алексей Огнев, проректор СахГУ.
Учёные университета разработали и зарегистрировали методику, которая позволяет учитывать углеродное секвестирование в морских водноболотных системах. Эта методология уже включена в российский реестр и теперь может использоваться по всей стране.
На базе вуза работает Сахалинский климатический центр. Его задача — разрабатывать и внедрять климатические проекты вместе с промышленными партнёрами. Сейчас в проработке находятся четыре таких проекта, которые позволят получить углеродные единицы.
Также университет создал орган по валидации и верификации, который уже подтвердил четыре отчёта по выбросам для энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
В регионе при участии "Мегафона" и Минэкологии развернута сеть станций, отслеживающих уровень углекислого газа и метана.
Сахалин стал первым регионом, где идёт масштабный климатический эксперимент. Цель — достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года. В проекте участвуют 35 компаний, а вместе с квотированием выбросов формируется полноценный углеродный рынок.
Все эти темы обсуждаются на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект". Он проходит 1-2 августа на Сахалине в статусе выездной сессии Восточного экономического форума и собирает более тысячи участников из десяти стран.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).
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