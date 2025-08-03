Секрет китайских роботов: они научились драться и побеждать

Выставка WAIC 2025: китайские роботы-гуманоиды продемонстрировали боевые навыки

4:28 Your browser does not support the audio element. Наука

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2025), прошедшей в Шанхае, китайские компании в области робототехники продемонстрировали впечатляющие достижения, представив человекоподобных роботов, способных выполнять сложные задачи с высокой точностью.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

Одним из ярких моментов мероприятия стало выступление робота G1, разработанного компанией Unitree Robotics. Этот робот, высотой всего 1,32 метра, обладает манёвренностью, мощными шарнирами с крутящим моментом до 120 ньютон-метров и вычислительными системами, которые позволяют ему совершать динамичные движения, такие как удары коленом, требующие значительной силы.

На выставке был организован необычный "бойцовский клуб" для роботов, где человекоподобные машины соревновались в скорости, точности и силе. Зрители с восторгом наблюдали за поединками, в которых роботы обменивались ударами, демонстрируя ловкость и координацию, сравнимую с человеческой. Мероприятие, завершившееся 29 июля, стало площадкой для демонстрации амбиций Китая в области искусственного интеллекта и автоматизации, а также привлекло внимание мировых СМИ и онлайн-аудитории.

Видео с поединков, опубликованное в интернете, быстро набрало популярность. На кадрах видно, как два робота Unitree сражаются в напряжённой схватке, длившейся более двух минут. Один из них активно атаковал, нанося мощные удары, в то время как другой сосредоточился на защите и уклонении, в какой-то момент даже развернув своего соперника. Пользователи социальных сетей выразили восхищение реалистичностью движений и прогрессом в области робототехники, отметив, что такие технологии уже не кажутся фантастикой.

На выставке было представлено более 150 роботов, включая 60 новых моделей с улучшенными функциями, разработанных 80 компаниями. Среди участников были такие лидеры отрасли, как Fourier Intelligence, AgiBot, Deep Robotics и Robotera. Например, компания Shanghai Electric представила своего первого промышленного робота SUYUAN, обладающего 38 степенями свободы и вычислительной мощностью 275 TOPS, что позволяет значительно повысить производительность в промышленности.

Кроме того, компания Dobot Robotics продемонстрировала робота с двумя манипуляторами, который способен понимать команды, ориентироваться в пространстве и адаптироваться к изменениям задач в реальном времени благодаря большой языковой модели VLA от Tencent Robotics X.

Unitree Robotics также представила робота третьего поколения R1, оснащённого мультимодальной голосовой связью и компьютерным зрением, а Deep Robotics показала новых четвероногих роботов X30 и Lite3. Среди других новинок — промышленный робот Cyborg-R01 от Cyborg Robotics и двуногий сервисный робот XMAN от Keenon Robotics.

Участники мероприятия отметили, что интеграция искусственного интеллекта и встроенных систем позволяет роботам не только воспринимать окружающий мир, но и выполнять задачи с высокой точностью, которая в будущем может достичь миллиметрового уровня. Это открывает перспективы для применения таких технологий в здравоохранении, логистике и других отраслях. По мнению представителей отрасли, Китай укрепляет свои позиции в производстве и обработке данных, что даёт стране преимущество в установлении мировых стандартов в области робототехники.

Благодаря значительным инвестициям и растущему спросу, особенно в Юго-Восточной Азии, китайские компании становятся важными игроками на глобальном рынке автоматизации. Особое внимание уделяется малым и средним предприятиям, которым необходимы доступные и эффективные решения.

Один из руководителей лаборатории робототехники Tencent Holdings подчеркнул, что общество ожидает широкого внедрения роботов в повседневную жизнь, что станет следующим этапом развития технологий.

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

