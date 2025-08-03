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Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики

Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
3:12
Наука

Наша Солнечная система вновь стала местом загадочного визита: в неё ворвался объект, получивший название 3 iz/ATLAS, который стремительно проносится сквозь пространство, оставляя учёных в недоумении.

Земля из космоса
Фото: Сайт НАСА
Земля из космоса

Этот таинственный гость, обнаруженный в начале июля на территории Чили, уже успел привлечь внимание астрономов по всему миру. Исследователи пытаются понять, что именно представляет собой этот объект — древнюю комету, сформировавшуюся миллиарды лет назад, или нечто гораздо более необычное, возможно, даже след инопланетной технологии.

Анализ данных показал, что 3 iz/ATLAS не является типичным посетителем Солнечной системы.

Его траектория указывает на происхождение из межзвёздного пространства, а не из нашей звёздной системы. Объект движется с ошеломляющей скоростью, превышающей 200 тысяч километров в час, что делает его наблюдение крайне сложной задачей. По предварительным оценкам, его диаметр составляет около 20 миль, хотя точные размеры пока остаются под вопросом. В любом случае, он значительно превосходит по габаритам таких известных межзвёздных гостей, как "Оумуамуа" и комета Борисова.

Большинство астрономов склоняются к версии, что этот объект представляет собой древнюю комету, возраст которой может быть больше, чем у самой Солнечной системы. Исследователи предположили, что по мере приближения к Солнцу из его поверхности могут начать выделяться газ и пыль, создавая яркий шлейф, который станет заметен в ближайшие месяцы. Однако не все согласны с этой гипотезой.

Некоторые учёные выдвинули более смелые предположения. Например, один из астрономов из Гарварда отметил, что нельзя исключать возможность того, что 3 iz/ATLAS может быть искусственным объектом, созданным внеземной цивилизацией.

Сторонники этой теории обращают внимание на необычную орбиту объекта, которая, по их мнению, не выглядит случайной. Они указали, что объект проходит мимо планет, избегая столкновений, что наводит на мысль о возможном управлении.

Некоторые исследователи даже вспомнили теорию "тёмного леса", согласно которой инопланетные цивилизации предпочитают скрываться, а не афишировать своё присутствие. В рамках этой гипотезы объект может быть своего рода разведывательным зондом, изучающим нашу систему.

Несмотря на то, что многие учёные считают подобные предположения слишком смелыми и лишёнными научной основы, сам факт появления 3 iz/ATLAS вызывает неподдельный интерес. Независимо от того, является ли он древней кометой или чем-то более загадочным, его пролёт через Солнечную систему уже стал одним из самых значимых астрономических событий года. Наблюдение за этим объектом может не только дать новые данные о межзвёздных путешественниках, но и вновь поднять вопрос, который волнует человечество на протяжении веков: одиноки ли мы во Вселенной?

Уточнения

Чи́ли — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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