Переболел — и началось: вирусы могут разбудить то, что спит в организме годами

Вирусы могут активировать спящие раковые клетки — данные New Scientist и Nature

3:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное в New Scientist, выявило потенциальную связь между инфекциями верхних дыхательных путей и рецидивами рака лёгких, особенно у пациентов с историей онкологических заболеваний. Эксперименты на животных и анализ медицинских данных людей показывают, что Covid-19, грипп и другие респираторные вирусы могут активировать спящие раковые клетки, вызывая их рост.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занятия спортом

Что показали эксперименты на животных

Учёные из ведущих исследовательских центров провели серию экспериментов на мышах с раком молочной железы, у которых в лёгких остались спящие раковые клетки — микроскопические остатки опухоли, не проявляющие себя в течение длительного времени. После заражения вирусом свиного гриппа (H1N1) количество раковых клеток в лёгких увеличилось в 100 раз. При заражении коронавирусом SARS-CoV-2 — примерно в 10 раз.

Согласно информации журнала Nature, вирусная нагрузка может превращать латентные клетки в активно делящиеся опухоли — причём за очень короткий срок.

Причина — воспаление, а не сам вирус

Механизм, по которому вирусные инфекции провоцируют рост опухолей, связан с работой интерлейкина-6 (IL-6) — воспалительного белка, который усиливается в ответ на инфекцию. У мышей, у которых был генетически подавлен IL-6, рост раковых клеток после заражения вирусами оказался значительно ниже, чем у обычных мышей.

Таким образом, именно воспаление, а не сам вирус, является катализатором роста спящих клеток. Это открытие особенно важно для понимания механизмов рецидивов рака и может повлиять на подходы к лечению и профилактике.

Что известно о рисках для человека

Чтобы проверить, насколько полученные данные применимы к человеку, исследователи провели анализ медицинских данных женщин с диагнозом "рак молочной железы". У тех, кто в недавнем прошлом переболел Covid-19, вероятность развития вторичного рака лёгких была выше, чем у тех, кто не болел.

Однако учёные подчёркивают: нужны дополнительные клинические исследования, чтобы подтвердить причинно-следственную связь и точно определить, насколько вирусные инфекции повышают риск онкологических осложнений.

Рекомендации: защита от вирусов и контроль воспаления

Доктор ДеГрегори, один из авторов исследования, советует особенно внимательно относиться к защите от респираторных инфекций тем, кто перенёс онкологическое заболевание. В частности, он рекомендует вакцинацию от гриппа, Covid-19 и других распространённых вирусов, как эффективный способ снизить риск воспалительного ответа и возможного рецидива.

Также важно учитывать индивидуальные факторы: возраст, тип опухоли, уровень иммунной защиты и общее состояние организма.

Перспективы: новый подход к онкопрофилактике

Следующим шагом станет более масштабное изучение влияния различных вирусов на разные виды рака, в том числе те, которые ранее не ассоциировались с респираторной инфекцией. Учёные также планируют искать способы контроля воспаления без снижения иммунного ответа, что может стать новым направлением в онкопрофилактике.

Даже спящие раковые клетки не всегда остаются безобидными. Вирусы, которые мы привыкли считать временной неприятностью, могут сыграть роковую роль — особенно для тех, кто уже сталкивался с онкологией.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

