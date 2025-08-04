Сначала запретили, потом напугали, а теперь признались: зависимости от этого продукта нет и не было

Учёные опровергли миф о зависимости от сахара — исследование длилось полгода

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Один из самых устойчивых мифов о питании гласит: чем больше вы едите сладкого, тем больше вам его хочется. Однако новое научное исследование разрушает это представление. Употребление сахара не вызывает усиления тяги к сладким продуктам — таковы результаты полугодового наблюдения, проведённого с участием 180 человек.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Авторы подчёркивают: ни увеличение, ни сокращение количества сахара в рационе не влияет на формирование вкусовых предпочтений. То есть, если вы боитесь, что "одна конфетка вызовет срыв", — скорее всего, это не биология, а внушённый страх.

Как проводилось исследование

Учёные тщательно спланировали рандомизированное и контролируемое исследование, которое продолжалось в течение шести месяцев. В нём участвовали 180 добровольцев, которых разделили на группы в зависимости от уровня потребления сахара — от низкого до относительно высокого.

Исследователи контролировали рацион участников и измеряли их предпочтения в сладком до, во время и после завершения диеты. Также отслеживались показатели массы тела, энергетического потребления и биомаркеры здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые риски.

Что показали результаты

Результаты оказались на удивление чёткими:

Предпочтения к сладкому вкусу не изменялись, вне зависимости от содержания сахара в рационе.

Ни одна из групп не показала изменений в массе тела или потреблении калорий, связанных с уровнем сахара.

Биомаркеры диабета и сердечно-сосудистых заболеваний также не зависели от количества потребляемого сладкого.

Это означает, что сахар сам по себе не создаёт физиологической зависимости, как принято думать. Люди, которые едят больше сладкого, не становятся "заложниками вкуса" автоматически.

Почему это важно

Многие люди сознательно ограничивают сладкое, опасаясь, что даже минимальное послабление вызовет "разгул аппетита" или вернёт к старым пищевым привычкам. Новое исследование даёт повод перестать бояться сахара как "входа в зависимость".

Это особенно актуально в мире, где сладкое демонизируется, а диетические рекомендации часто строятся не столько на данных, сколько на эмоциях и страхах.

Что дальше

Исследователи отмечают, что результаты касаются взрослого населения, и следующим этапом станет проведение аналогичного исследования среди детей. Это поможет понять, как и когда формируются вкусовые предпочтения — действительно ли детская любовь к сладкому врождённая, или это просто вопрос привычек и доступности.

Можно ли есть сладкое? Можно, если вы хотите, но в умеренных количествах. Главное — не бояться того, чего не подтверждает наука. Желание съесть пирожное не значит, что вы на грани пищевой зависимости.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

