Инвестиции кровью и потом: основатель компании Kingsfoil лично испытал гемостатическое средство — и получил $4,3 млн

Kingsfoil: основатель резал себя, чтобы инвесторы поверили: правда или маркетинговый ход

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Джейк Адлер, 21-летний основатель биотехнологической и оборонной фирмы Pilgrim, специализирующейся на разработке медицинских изделий для использования в условиях боевых действий, провел необычный эксперимент. Он испытал свой ключевой продукт — гемостатическую повязку Kingsfoil — на себе, нанеся себе порезы на бедрах.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

В видео, предоставленном инвесторам и просмотренном Business Insider, Адлер, используя лидокаин для обезболивания, сделал две точные раны на ногах с помощью инструмента для биопсии. На одну из ран он нанес Kingsfoil, который, по его утверждениям, остановил кровотечение, а другая рана служила контрольным образцом.

Адлер пояснил, что при контакте с кожей Kingsfoil превращается в гелеобразное вещество, способствующее заживлению ран, остановке кровотечения и ускорению процесса восстановления. Он утверждает, что у Kingsfoil, гемостатического средства на основе глины, нет известных побочных эффектов, кроме возможного незначительного раздражения кожи.

Kingsfoil получил свое название в честь целебной травы из "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина, что не является редкостью среди основателей оборонных компаний, использующих названия из этой вселенной.

После публикации видео стартап Pilgrim привлек 4,3 миллиона долларов начального финансирования от различных инвесторов.

На рынке средств для лечения ран уже существуют известные игроки, такие как QuikClot, и новые стартапы, например Sealonix.

В отличие от многих оборонных стартапов, ориентированных на автономные технологии, Pilgrim намерен удовлетворить медицинские потребности солдат на поле боя. Адлер рассматривает Министерство обороны как основной рынок для своей технологии, считая, что их потребности опережают потребности гражданских медицинских учреждений. Целью Адлера является внедрение технологий в повседневную жизнь, сделав Pilgrim стартапом двойного назначения.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

