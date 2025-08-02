Роковой глоток: кофейная ошибка чуть не стоила ребенку жизни

Недавний эпизод, связанный с, казалось бы, безобидным выбором кофе, вызвал оживленные дебаты в сети после того, как ребенок, страдающий серьезной аллергией, едва избежал контакта с опасным аллергеном — кофе с ароматом фундука.
Восемнадцатилетняя девушка поделилась своей историей в соцсети.
"Я отлучилась в туалет, — вспоминает студентка. — В моё отсутствие младшая сестра подруги (8 лет), у которой аллергия на фундук, попыталась попробовать мой кофе".
Согласно рассказу, девушка вовремя заметила это и остановила ребёнка.
"Когда я объяснила, что в кофе содержится фундук, моя подруга очень рассердилась и заявила, что я не должна приносить вещи, которые могут навредить её сестре", — добавила девушка.
Аллергия на фундук — один из наиболее распространённых видов аллергии на орехи, а напитки с настоящим экстрактом фундука могут представлять смертельную опасность для аллергиков.
Анафилаксия, самая тяжелая реакция, может привести к шоку и летальному исходу без экстренной помощи, такой как инъекция эпинефрина, пишет nypost.
Девушка призналась, что не подумала о возможной аллергической реакции, заказывая кофе.
"Я просто не ожидала, что такое может произойти, так как она всегда спрашивает разрешения, прежде чем что-то брать из моих угощений", — пояснила она.
Фундук (растение) — крупноплодные формы лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской.
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