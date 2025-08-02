Роковой глоток: кофейная ошибка чуть не стоила ребенку жизни

Опасный кофе: аллергия на фундук едва не привела к трагедии

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавний эпизод, связанный с, казалось бы, безобидным выбором кофе, вызвал оживленные дебаты в сети после того, как ребенок, страдающий серьезной аллергией, едва избежал контакта с опасным аллергеном — кофе с ароматом фундука.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко из фундука

Восемнадцатилетняя девушка поделилась своей историей в соцсети.

"Я отлучилась в туалет, — вспоминает студентка. — В моё отсутствие младшая сестра подруги (8 лет), у которой аллергия на фундук, попыталась попробовать мой кофе".

Согласно рассказу, девушка вовремя заметила это и остановила ребёнка.

"Когда я объяснила, что в кофе содержится фундук, моя подруга очень рассердилась и заявила, что я не должна приносить вещи, которые могут навредить её сестре", — добавила девушка.

Аллергия на фундук — один из наиболее распространённых видов аллергии на орехи, а напитки с настоящим экстрактом фундука могут представлять смертельную опасность для аллергиков.

Анафилаксия, самая тяжелая реакция, может привести к шоку и летальному исходу без экстренной помощи, такой как инъекция эпинефрина, пишет nypost.

Девушка призналась, что не подумала о возможной аллергической реакции, заказывая кофе.

"Я просто не ожидала, что такое может произойти, так как она всегда спрашивает разрешения, прежде чем что-то брать из моих угощений", — пояснила она.

Уточнения

Фундук (растение) — крупноплодные формы лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской.



