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Студенты в ловушке ИИ: как технология крадёт навыки мышления

Учёные предупреждают: ChatGPT снижает навыки критического мышления
1:30
Наука

Исследование Массачусетского технологического института показывает, что использование ChatGPT может негативно сказаться на навыках критического мышления.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

Пользователи этой технологии продемонстрировали наименьшую вовлеченность мозга из всех исследуемых групп и стали менее активными в обучении. К концу исследования многие просто копировали и вставляли тексты, не усваивая информацию.

Хотя задания выполнялись, студенты не интегрировали полученные данные в свои памяти. ИИ разрывает связь между обучением и выполнением заданий, позволяя ставить галочки в учебных списках без усвоения материала. Обучение должно включать в себя развитие навыков мышления, а не просто запоминание фактов, пишет Zero Hedge.

Теория когнитивной нагрузки (ТКН) утверждает, что существует три категории когнитивной нагрузки, и без выполнения всей необходимой умственной работы, включая чтение и анализ материалов, настоящего обучения не происходит. ИИ может предоставить информацию, но не может отличить достоверные данные от сомнительных, что приводит к поверхностным знаниям.

Студенты, полагаясь на ИИ, не приобретают настоящие когнитивные навыки, а лишь накапливают когнитивный долг, который не может быть погашен. Рутинные задачи — это то, что помогает нам углублять наше понимание и развивать критическое мышление.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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