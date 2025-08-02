Студенты в ловушке ИИ: как технология крадёт навыки мышления

Исследование Массачусетского технологического института показывает, что использование ChatGPT может негативно сказаться на навыках критического мышления.
Пользователи этой технологии продемонстрировали наименьшую вовлеченность мозга из всех исследуемых групп и стали менее активными в обучении. К концу исследования многие просто копировали и вставляли тексты, не усваивая информацию.
Хотя задания выполнялись, студенты не интегрировали полученные данные в свои памяти. ИИ разрывает связь между обучением и выполнением заданий, позволяя ставить галочки в учебных списках без усвоения материала. Обучение должно включать в себя развитие навыков мышления, а не просто запоминание фактов, пишет Zero Hedge.
Теория когнитивной нагрузки (ТКН) утверждает, что существует три категории когнитивной нагрузки, и без выполнения всей необходимой умственной работы, включая чтение и анализ материалов, настоящего обучения не происходит. ИИ может предоставить информацию, но не может отличить достоверные данные от сомнительных, что приводит к поверхностным знаниям.
Студенты, полагаясь на ИИ, не приобретают настоящие когнитивные навыки, а лишь накапливают когнитивный долг, который не может быть погашен. Рутинные задачи — это то, что помогает нам углублять наше понимание и развивать критическое мышление.
Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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