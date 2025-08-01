Тюмень охватила преждевременная осень: деревья сбрасывают листву

Тюмень столкнулась с преждевременной осенью: экологи бьют тревогу

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Лето еще не закончилось, но в Тюмени природа уже начинает готовиться к спячке. На улицах стали заметны опавшие листья, а некоторые деревья уже оголили свои ветви, предвкушая наступление зимы.

Фото: unsplash.com by Doug Robichaud killer_dogma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в лесу

По словам биолога Николая Заушкина, такая ситуация связана с длительной непогодой. Растения, испытывающие недостаток солнечного света, начинают сбрасывать листву, как будто осень уже пришла. Это явление не массовое, но вызвано климатическими факторами, такими как засуха или грибковые болезни, пишет tmn.aif.ru.

Александр Чикин, директор по устойчивому развитию сервиса "Сохрани лес", считает, что природа уходит в спячку раньше времени из-за глобального потепления. Он предупреждает, что изменение климата — это "бомба замедленного действия", которая может привести к резким перепадам температур и другим аномалиям.

Экологический кризис затрагивает не только растения, но и животных. Процессы изменения климата могут вызвать стресс у многих видов. Дисбаланс во временах года может привести к серьезным последствиям для экосистемы.

Уточнения

Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.



