Три барьера против смерти: Россия создаёт непроходимую тюрьму для отходов

Можно ли навсегда "запереть" радиоактивные отходы, не давая им проникнуть в природу? В Северске на Сибирском химическом комбинате (АО "СХК") уже ищут ответ на этот вопрос — и, похоже, нашли технологию, способную его дать.
На предприятии начались ресурсные испытания новой установки по остекловыванию жидких радиоактивных отходов. Речь идёт о технологии индукционного плавления с использованием "холодного тигля", которая ранее не применялась на действующем радиохимическом производстве.
Теперь же её тестируют на реальных растворах, образующихся при переработке регенерированного урана.
На заводе установили компактную индукционную печь российского производства. Её главные достоинства — стойкость к агрессивным средам, возможность дистанционного управления и замены компонентов. Отходы переводят в стеклоподобную форму с помощью боросиликатного стекла — оно устойчиво к высоким температурам и не вымывает радионуклиды.
Остекловывание — это не просто утилизация, а создание многоуровневой защиты:
Все этапы направлены на полную изоляцию отходов и снижение экологической нагрузки.
Испытания продолжатся до конца 2025 года. После этого комиссия оценит результаты и решит, запускать ли установку в промышленное производство.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.