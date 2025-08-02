Три барьера против смерти: Россия создаёт непроходимую тюрьму для отходов

На СХК опробуют новую технологию изоляции отходов регенерации урана

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли навсегда "запереть" радиоактивные отходы, не давая им проникнуть в природу? В Северске на Сибирском химическом комбинате (АО "СХК") уже ищут ответ на этот вопрос — и, похоже, нашли технологию, способную его дать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Остекловывание отходов

На предприятии начались ресурсные испытания новой установки по остекловыванию жидких радиоактивных отходов. Речь идёт о технологии индукционного плавления с использованием "холодного тигля", которая ранее не применялась на действующем радиохимическом производстве.

Теперь же её тестируют на реальных растворах, образующихся при переработке регенерированного урана.

Как это работает

На заводе установили компактную индукционную печь российского производства. Её главные достоинства — стойкость к агрессивным средам, возможность дистанционного управления и замены компонентов. Отходы переводят в стеклоподобную форму с помощью боросиликатного стекла — оно устойчиво к высоким температурам и не вымывает радионуклиды.

Барьеры на пути радиации

Остекловывание — это не просто утилизация, а создание многоуровневой защиты:

Первый барьер — сама стекломатрица, где удерживаются опасные вещества.

Второй — герметичный контейнер.

Третий — защищённый приповерхностный пункт захоронения.

Все этапы направлены на полную изоляцию отходов и снижение экологической нагрузки.

Что дальше

Испытания продолжатся до конца 2025 года. После этого комиссия оценит результаты и решит, запускать ли установку в промышленное производство.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

