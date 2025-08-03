GPT-5: Ваше понимание станет устаревшим уже в августе

OpenAI анонсирует GPT-5: почему эта модель изменит всё

3:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания OpenAI готовится сделать один из самых громких технологических анонсов 2025 года — выпуск языковой модели GPT-5, которая должна установить новую планку в развитии искусственного интеллекта.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

По данным из различных источников, официальный запуск ожидается в начале августа. Подтверждение пришло от самого шефа OpenAI Сэма Альтмана, который, например, упомянул о грядущем релизе в социальных сетях (X).

Параллельно Microsoft, партнёр и крупнейший инвестор OpenAI, активно готовит новые серверные мощности, способные выдержать потенциальный всплеск активности, связанный с внедрением GPT-5 в различные продукты, включая облачные решения и API.

GPT-5: модель, которая впечатлила даже своего создателя

В интервью Альтман признался, что был поражён способностями новой модели. Он рассказал, как GPT-5 мгновенно дал правильный ответ на вопрос, который он сам не смог понять. Это, по его словам, стало моментом, когда он "впервые почувствовал себя бесполезным по отношению к ИИ". Такая реакция подогрела интерес к тому, насколько далеко продвинулась новая версия модели в плане логики и рассуждения.

GPT-5 будет включать возможности reasoning-модели o3, которые ранее существовали как отдельное направление. Таким образом, новая система станет универсальной платформой, объединяющей различные технологические решения OpenAI в одном ядре.

Несмотря на то что OpenAI пока не даёт официальных комментариев по поводу даты запуска, модель GPT-5 уже "засветилась" в публичном пространстве. Некоторые пользователи сообщали о взаимодействии с ней в тестовых продуктах или демонстрациях, что породило волну слухов о приближении релиза.

Как утверждают инсайдеры, предварительное тестирование GPT-5 велось в рамках ограниченных экспериментов с целью настройки поведения, улучшения скорости отклика и проверки устойчивости модели под нагрузкой. Это стало частью финальной подготовки перед масштабным развёртыванием.

С запуском GPT-5 OpenAI планирует предложить три версии модели:

GPT-5 full — полноразмерная модель с максимальными возможностями

GPT-5 mini — упрощённый вариант с акцентом на скорость и эффективность

GPT-5 nano — лёгкая версия, ориентированная на встроенные и мобильные решения

Все три варианта будут доступны через API OpenAI, что сделает их применимыми для разработчиков, компаний и исследовательских центров.

Релиз GPT-5 обещает стать важнейшим технологическим событием года, продолжая эволюцию серии GPT и задавая вектор для развития ИИ на ближайшие месяцы. Если предыдущие версии модели уже стали основой для сотен продуктов по всему миру — от чат-ботов до корпоративных решений, — то GPT-5, по обещаниям разработчиков, выйдет на принципиально новый уровень понимания, рассуждения и генерации информации.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

