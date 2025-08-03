Остерегайтесь: диеты с ограничением калорий ломают вашу психику – научный факт

Как диеты с ограничением калорий связаны с тревогой и подавленностью

4:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое крупномасштабное исследование поставило под сомнение безопасность популярных диет с ограничением калорий и питательных веществ. Учёные обнаружили: соблюдение жёстких диет напрямую связано с повышением уровня депрессивных симптомов — особенно у мужчин и людей с избыточной массой тела.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пустая тарелка со стаканом воды

Работа опиралась на данные более 28 000 взрослых американцев, собранные в рамках Национального обследования здоровья и питания за 2007-2018 годы. Для оценки уровня депрессии использовалась известная шкала теста для оценки уровня депрессии (Patient Health Questionnaire, PHQ-9), которую применяют в клинической практике по всему миру. Напомним, тест PHQ-9 состоит из 9 вопросов, которые оценивают, насколько часто у пациента возникали симптомы депрессии за последние две недели.

Участники были разделены на 4 группы по типу питания:

Те, кто не придерживался диеты (87%) Следовавшие диете с ограничением калорий (8%) Придерживавшиеся ограниченного по составу питания (3%) Следовавшие строгому, предопределённому режиму (2%)

Результаты оказались тревожными: люди из двух последних групп (ограничение калорий или питательных веществ) имели значительно более высокие показатели по шкале депрессии по сравнению с теми, кто питался без строгих ограничений.

Учёные заметили интересную закономерность:

Диеты с ограничением калорий ассоциировались с когнитивными и аффективными симптомами — подавленностью, тревожностью, трудностью концентрации.

Диеты с ограничением питательных веществ чаще приводили к соматическим проявлениям — усталости, плохому сну, снижению аппетита.

Особую тревогу вызвало различие в реакции у мужчин и женщин. Согласно данным исследования, мужчины на диетах с низким содержанием жиров и углеводов подвержены ухудшению когнитивных функций — вероятно, из-за специфики работы их нейрофизиологии и гормонального фона.

Кроме того, у мужчин чаще наблюдался повышенный уровень стресса, связанный с ограничительным питанием — особенно при наличии избыточного веса. Психологическое давление, связанное с социальными ожиданиями и телесным образом, могло лишь усиливать эти эффекты.

Исследование является наблюдательным, а значит, нельзя утверждать, что именно диета вызывает депрессию напрямую. Возможно, люди, склонные к депрессии, чаще прибегают к ограничительным диетам. Однако исследователи отмечают: дефицит питательных веществ, гормональные колебания, хронический стресс от постоянного контроля рациона могут стать ключевыми триггерами психических расстройств.

Интересно, что полученные данные противоречат ряду предыдущих исследований, где диеты рассматривались как способ улучшить настроение. Авторы поясняют, что расхождения могут объясняться длительностью ограничений, уровнем стресса, а также индивидуальными особенностями организма.

Врачи и психиатры, комментируя результаты, подчёркивают: диета — не просто способ похудеть, а вмешательство в сложную систему психофизического баланса. Они призывают быть осторожными с ограничительными подходами и выбирать режим питания под наблюдением специалиста, особенно если есть симптомы тревожности или депрессии.

Информация предана гласности в июньском номере журнала BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Это исследование дополняет растущий объём данных о связи между рационом питания и психическим здоровьем, - комментирует главный научный сотрудник и исполнительный директор Глобального института продовольствия, питания и здоровья профессор Сумантра Рэй. - Оно поднимает важные вопросы о том, могут ли ограничительные диеты с низким содержанием питательных веществ, полезных для когнитивного здоровья, таких как омега-3 жирные кислоты и витамин B12, провоцировать симптомы депрессии.

Если вы планируете переход на новую диету — особенно с резким снижением калорийности — прислушайтесь к своему телу и психике. Стройность не должна стоить душевного равновесия.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

