Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый уксус: натуральное средство для безупречной чистоты в доме
Рейтинг лучших стиральных машин 2025 года: вот что выбрать для идеальной стирки
Z.ai представила модель ИИ GLM-4.5, дешевле DeepSeek и с открытым исходным кодом
Лондонец предупреждает: не сокращайте названия мест в Лондоне
Обработка слив в августе: как предотвратить болезни и повысить урожай на следующий год
Регулярная физическая активность снижает риск смерти — подтверждают учёные из Дании и Великобритании
Как выбрать идеальную осеннюю обувь? 4 тренда, которые должны быть в вашем гардеробе
Рэпер Гуф заявил, что разочаровался при знакомстве с Розой Сябитовой
Секрет хрустящих маринованных огурцов: один простой шаг перед закрытием банок

Нейроны-путешественники: как воспоминания о пространстве мигрируют в мозге

Учёные выяснили, что нейронные карты памяти меняются со временем
1:11
Наука

Новое исследование пространственной памяти, проведенное на мышах, показывает, что нейронное представление о местоположении подвержено изменениям с течением времени.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Воспоминания о местах, как выяснилось, "мигрируют" в мозге, поскольку за их хранение отвечают различные группы нейронов.

Традиционно считалось, что воспоминания о пространстве и окружении кодируются специфическими "клетками места" в гиппокампе — ключевом центре памяти. Эти клетки активируются, когда животное попадает в знакомую среду, формируя своего рода "карту" мозга для долговременного хранения информации о местоположении и навигации.

Однако результаты последних исследований, включая работу, опубликованную в журнале Nature, ставят под сомнение эту устоявшуюся концепцию. Эксперименты с использованием виртуальной реальности и беговых дорожек показали, что лишь небольшая часть нейронов (5-10%) стабильно активируется при повторном посещении одного и того же места. Большинство же клеток демонстрируют "дрейф репрезентации", меняя свою активность со временем.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года

"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.

Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
30 июля: День дружбы, лягушачий дождь и Санта-Барбара
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине Любовь Степушова Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Визит, сделанный президентом Французской республики в Ревель Государю Императору, носил характер вежливости и дружбы… — писала газета Русское слово 30 июля 1908 года
Визит, сделанный президентом Французской республики в Ревель Государю Императору, носил характер вежливости и дружбы… — писала газета Русское слово 30 июля 1908 года
Последние материалы
Профессор МГИМО Наталья Семилютина: ИИ может быть признан доказательством в суде
Содержание собаки в квартире: что учитывать при выборе породы
США готовы ввести 100% пошлины на российскую нефть и призвать к этому ЕС
Город в пустыне, где несколько столетий назад изобрели естественный климат-контроль
Почему опытные садоводы не забывают о малине после сбора ягод
Азербайджанцы высмеяли музыкальный фестиваль без русских звёзд
Как облегчить симптомы солнечного ожога: рекомендации по лечению
Слухи о разводе Дибровых: что сказала Полина о браке с известным ведущим
Карен Хачанов: нагрузки и возраст истощают организм теннисиста
Японская красота: 5 простых секретов, которые помогут вам сохранить молодость на долгие годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.