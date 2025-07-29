Нейроны-путешественники: как воспоминания о пространстве мигрируют в мозге

Учёные выяснили, что нейронные карты памяти меняются со временем

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование пространственной памяти, проведенное на мышах, показывает, что нейронное представление о местоположении подвержено изменениям с течением времени.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Воспоминания о местах, как выяснилось, "мигрируют" в мозге, поскольку за их хранение отвечают различные группы нейронов.

Традиционно считалось, что воспоминания о пространстве и окружении кодируются специфическими "клетками места" в гиппокампе — ключевом центре памяти. Эти клетки активируются, когда животное попадает в знакомую среду, формируя своего рода "карту" мозга для долговременного хранения информации о местоположении и навигации.

Однако результаты последних исследований, включая работу, опубликованную в журнале Nature, ставят под сомнение эту устоявшуюся концепцию. Эксперименты с использованием виртуальной реальности и беговых дорожек показали, что лишь небольшая часть нейронов (5-10%) стабильно активируется при повторном посещении одного и того же места. Большинство же клеток демонстрируют "дрейф репрезентации", меняя свою активность со временем.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.



