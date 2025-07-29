Нейроны-путешественники: как воспоминания о пространстве мигрируют в мозге

Новое исследование пространственной памяти, проведенное на мышах, показывает, что нейронное представление о местоположении подвержено изменениям с течением времени.
Воспоминания о местах, как выяснилось, "мигрируют" в мозге, поскольку за их хранение отвечают различные группы нейронов.
Традиционно считалось, что воспоминания о пространстве и окружении кодируются специфическими "клетками места" в гиппокампе — ключевом центре памяти. Эти клетки активируются, когда животное попадает в знакомую среду, формируя своего рода "карту" мозга для долговременного хранения информации о местоположении и навигации.
Однако результаты последних исследований, включая работу, опубликованную в журнале Nature, ставят под сомнение эту устоявшуюся концепцию. Эксперименты с использованием виртуальной реальности и беговых дорожек показали, что лишь небольшая часть нейронов (5-10%) стабильно активируется при повторном посещении одного и того же места. Большинство же клеток демонстрируют "дрейф репрезентации", меняя свою активность со временем.
Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.