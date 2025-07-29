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Гибралтар в тисках: что таят тысячи тонн угрожающих водорослей

Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Наука

Тысячи тонн агрессивных водорослей-захватчиков, прибывших из Восточной Азии, оседают на берегах Гибралтарского пролива и южного побережья Испании, что вызывает серьезную обеспокоенность у местных экологов из-за угрозы биоразнообразию региона.

микроскопические водоросли
Фото: Wikimedia Commons by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
микроскопические водоросли

С начала мая власти Кадиса уже убрали 1200 тонн Rugulopteryx okamurae с популярного городского пляжа Ла-Калета, включая рекордные 78 тонн за один день.

"Мы практически бессильны перед этим экологическим бедствием, — заявил Хосе Карлос Теруэль, ответственный за пляжи в городском совете Кадиса. — Каждый западный ветер приносит новую волну этих водорослей".

Предполагается, что, как и многие другие инвазивные морские виды, водоросль попала в Средиземное море через балластные воды судов, проходящих через Суэцкий канал.

Всего за десятилетие этот вид распространился в Гибралтарском проливе, вдоль большей части южного побережья Испании, на Канарских и Азорских островах, а также в Кантабрийском море и Стране Басков.

Хуан Хосе Вергара, профессор биологии из Университета Кадиса, отметил, что впервые водоросль была обнаружена 10 лет назад в Сеуте, но власти реагировали медленно. Он сравнил ситуацию с ранней стадией рака, когда контроль еще возможен.

Масштабы проблемы настолько велики, что полный контроль уже невозможен. Хотя в прошлом подобные нашествия заканчивались через 10-15 лет, нынешнее, по мнению ученых, беспрецедентно.

Водоросли наносят ущерб местной экономике, особенно туризму в Кадисе и Тарифе, а также рыболовству, запутывая сети и поглощая кислород. Утилизация водорослей также ложится бременем на налогоплательщиков.

Наибольшую тревогу вызывает воздействие на биоразнообразие. На пляже Ла-Калета водоросли вытесняют местные растения. Пока неясно, насколько необратимы эти изменения.

Водоросль, прикрепляясь к поверхностям или свободно плавая, вытесняет местные виды. Отсутствие естественных врагов и способность к размножению как половым, так и бесполым путем делают ее практически неуязвимой.

Сейчас водоросли вывозят на свалки. Местная компания предложила перерабатывать их в биомассу для производства энергии, но испанский закон об инвазивных видах запрещает их коммерческое использование, если это не способствует их искоренению, пишет The Guardian.

Уточнения

Суэ́цкий кана́л (араб. قناة السويس‎, Канат эс-Сувайс) — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией. Кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана: после строительства канала судам больше не нужно огибать Африку и морской путь сократился на 8 тыс. км. Суэцкий канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. Главные порты — Порт-Саид и Суэц.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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