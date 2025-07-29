Русская зима без льда: Ладожское озеро меняет климат региона

Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института озероведения Российской академии наук зафиксировали тревожные изменения в состоянии Ладожского озера, вызванные глобальными климатическими процессами.

Фото: commons.wikimedia.org by Осенняя мгла, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ладожское озеро

Как сообщили в пресс-службе научного центра, озеро становится теплее, а его ледовый покров претерпевает значительные изменения.

По данным, озвученным руководителем лаборатории географии и гидрологии Михаилом Науменко, многолетние наблюдения за температурным режимом водоема выявили явные признаки потепления, особенно в зимний период. Он отметил, что эти изменения связаны с общими климатическими тенденциями, происходящими на планете, и отражают перестройку ледового режима озера.

Северная часть Ладожского озера демонстрирует особенно заметные изменения. Ученые установили, что с 2013 года среднегодовая температура здесь увеличилась на два градуса по сравнению с показателями начала XX века, достигнув 4,5 градуса. А в 2020 году этот показатель и вовсе поднялся до 6,5 градуса. Кроме того, за последние три десятилетия в регионе стало больше теплых и аномально теплых зим, а продолжительность теплого сезона значительно увеличилась.

Ладожское озеро, расположенное на границе Карелии и Ленинградской области, является крупнейшим пресноводным водоемом Европы, занимая площадь около 18 тысяч квадратных километров.

Эти изменения могут иметь серьезные последствия для экосистемы региона, а также для жизни людей, зависящих от озера. Ученые продолжают изучать ситуацию, чтобы понять, как адаптироваться к новым климатическим реалиям.

Уточнения

Ла́дожское о́зеро — озеро в Республике Карелия (северный и восточный берег) и Ленинградской области (западный, южный и юго-восточный берег), крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине озеро России после Байкала.

