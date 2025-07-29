Оригинал или подделка: в Госдуме разъяснили ситуацию с маркировкой ИИ-фейков

В Госдуме ответили на вопрос о маркировке сгенерированного нейросетями контента

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Нужно отличать оригинал от созданного искусственным интеллектом. Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Pravda.Ru пояснил, почему это важно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

О том, что в России введут специальную маркировку для отличия оригинальных аудио- и видеоматериалов от созданных ИИ, разговоры ходят давно, отметил депутат.

"С точки зрения мнения экспертов, это [маркировка], наверное, один из возможных путей противодействия действительно сгенерированным видео и аудио. Потому что в какой-то момент мы не сможем достоверно, быстро отличать оригинал от генерации, поэтому маркировка оригиналов — это действительно один из возможных путей. Насколько он будет обязательным, покажет время. Но, по крайней мере, технологию такую, я думаю, рано или поздно мы увидим", — уверен парламентарий.

Однако на данный момент вопрос об обязательной маркировке контента, сгенерированного нейросетью, законодатели не обсуждают, подчеркнул Боярский.

"С точки зрения законодательного регулирования никаких предложений пока не поступало", — объяснил он.