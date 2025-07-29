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Старость не страшна: креатин — ключ к сохранению здоровья и активности

Креатин: эксперты раскрывают секрет долголетия и когнитивных функций
Наука

Креатин часто ассоциируется с бодибилдерами и спортсменами, но на самом деле его польза выходит далеко за рамки тренировок. Эксперты утверждают, что креатин полезен для общего здоровья, даже если вы не занимаетесь спортом. Он не только помогает поддерживать мышечную массу, но и улучшает когнитивные функции, а также способствует поддержанию клеточной энергии.

Спортсмен
Фото: Openverse by InfoWire.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен

Креатин — это молекула, которая естественным образом вырабатывается в организме, помогая снабжать клетки энергией, особенно в моменты стресса. Это особенно важно для работы мышц, но также имеет защитное действие на клетки всего организма. Исследования показывают, что креатин безопасен и часто недооценен. Несмотря на то, что его основные преимущества известны в спортивной среде, он обладает множеством других полезных свойств.

В организме креатин вырабатывается в небольших количествах — около 1 грамма в день. Однако специалисты рекомендуют получать от двух до четырёх граммов креатина ежедневно, чтобы достичь максимальной пользы для здоровья. Источники креатина включают мясо и рыбу, но для вегетарианцев и веганов важным дополнением могут стать пищевые добавки.

Для спортсменов креатин полезен в дозировке 5 граммов четыре раза в день в течение недели. Это помогает улучшить результаты в тренировках, увеличить выносливость и восстановление. Но креатин также полезен для пожилых людей, так как он способствует сохранению мышечной массы и поддержанию когнитивных функций, что особенно важно с возрастом.

Существует множество мифов о креатине. Одним из самых распространённых является утверждение, что он вызывает вздутие живота или спазмы. Однако исследования опровергли эти мифы, доказав, что креатин не вызывает неприятных побочных эффектов, а, наоборот, может даже помочь предотвратить спазмы. Эксперты уверены, что креатин безопасен и полезен не только для спортсменов, но и для широкой аудитории, включая тех, кто не занимается физической активностью.

Международное общество спортивного питания призывает не ограничивать доступ к креатину. Это вещество доступно и безопасно для всех, и его применение может значительно улучшить качество жизни. Неважно, занимаетесь ли вы спортом или просто хотите поддержать здоровье, креатин может стать важной частью вашей повседневной заботы о себе.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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