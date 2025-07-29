Шувалов: в августе в Москве ожидаются перепады температуры от жары к холоду

Температурный фон в августе будет выше обычного на 2 градуса, отметил синоптик

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В августе в Москве ожидаются значительные изменения в погодных условиях, включая перепады температуры от жары к холоду.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с зонтом

Согласно прогнозам, в столице будет несколько волн как жаркой, так и прохладной погоды, которые будут сопровождаться интенсивными осадками. Этот месяц окажется теплее обычного на 2 градуса, что делает август достаточно нестабильным в плане температурных колебаний.

Температурный фон в Москве в августе обещает быть выше среднестатистических значений на 2 градуса. При этом количество осадков будет близким к норме, но все же меньше, чем в июле, что говорит о некоторых изменениях в погодных условиях. Важно отметить, что в Москве в августе также будут наблюдаться краткосрочные изменения погоды, связанные с волнами тепла и последующими холодными фронтами.

Климатолог Николай Терешонок в интервью aif.ru отметил глобальные изменения климата, которые влияют на погодные условия в столице. Он подчеркнул, что в последние годы в Москве наблюдается увеличение температурных колебаний, а также усиление экстремальных погодных явлений. Эти изменения могут влиять на повседневную жизнь горожан, а также на инфраструктуру города.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

