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Открытие в Сербии: джадарит — ключ к зеленой энергетике или новый криптонит

Криптонит с потенциалом: минерал из комиксов стал частью энергетического будущего
2:03
Наука

Он не светится зелёным и не ослабляет супергероев, но у него с "криптонитом" Супермена — почти одинаковая химическая формула. Джадарит, обнаруженный в Сербии, может сыграть ключевую роль в энергетическом переходе человечества.

джадарит
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
джадарит

Не вымышленный — реальный

Редкий минерал был найден в 2004 году в долине Ядар геологами компании Rio Tinto. Он настолько не напоминал ни один известный минерал, что учёные из Лондона и Канады признали его новым только спустя два года.

Интересный факт: формула LiNaSiB₃O₇(OH) почти в точности совпадает с составом криптонита из фильма "Супермен возвращается" — за исключением фтора и отсутствия зелёного свечения. Джадарит выглядит тускло-белым, но может флуоресцировать розовато-оранжевым в УФ-свете.

От комиксов — к чистой энергии

Хотя сам по себе джадарит не наделяет никого суперспособностями, его значение в мире вполне реальное.

Он содержит литий и бор — два важнейших компонента для производства аккумуляторов и других технологий "зелёной" энергетики. Месторождение Джадар считается одним из крупнейших в мире по запасам лития.

"Сам по себе минерал супер. Несмотря на отсутствие сверхъестественных свойств, джадарит — важнейший источник лития, который поможет в переходе от ископаемого топлива к чистым технологиям", — считает исследователь Майкл Пейдж из Австралийской организации по ядерной науке и технологиям (ANSTO).

Австралийская поддержка и перспективы

ANSTO активно работает с компаниями, чтобы наладить переработку лития из джадарита и других минералов (лепидолит, сподумен).

В рамках Центра критически важных полезных ископаемых ANSTO совместно с CSIRO и Geoscience Australia поддерживает местную индустрию в создании цепочек поставок лития — как внутри страны, так и за её пределами.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale - "руда") — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.

Криптони́т (англ. Kryptonite) — вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Благодаря популярности Супермена слово "Криптонит" во многом стало распространённым аналогом выражения "ахиллесова пята".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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