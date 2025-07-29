Учёные подсказали способ "освежить" мозг: как вернуть забытое — по науке

Один приём — и память оживает: метод "назад в прошлое", который работает

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное 28 июля в журнале PNAS, показало: угасающие воспоминания можно "вернуть к жизни", если мысленно перенестись в момент их формирования — вспомнить мысли, эмоции и обстановку. Такая техника помогает памяти активизироваться, словно вы только что выучили этот материал.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мысли человека

Ментальное путешествие назад

Авторы исследования проверили, как "ментальные путешествия во времени" влияют на восстановление информации. Более 1200 участников поделили на группы: одни сразу воспроизводили изученное, другим дали перерывы — от 4 часов до недели.

Позже участникам предложили мысленно вернуться в момент запоминания — либо вспомнить эмоции, либо просмотреть часть информации.

Результаты удивили:

Через 4 часа "эмоциональный откат" восстанавливал до 70% информации, прайминг — 84%.

Через сутки — 59% и 68% соответственно.

Через неделю эффект почти исчезал: только 31% информации удалось восстановить с помощью прайминга, а воспоминания об эмоциях уже не помогали вовсе.

Почему это важно

"Память не просто тускнеет — мы можем почти полностью восстановить её", — считает нейробиолог Дениз Ватансевер из Фуданьского университета, КНР.

Однако он подчёркивает: пока речь идёт о воспоминаниях вроде текстов и списков слов. В реальной жизни наш опыт богаче и многослойнее — и требует других подходов.

"Раз в три дня, раз в шесть — такие циклы лучше удерживают информацию, распределять повторение материала на разные временные интервалы", — советует психолог и соавтор исследования Карл-Хайнц Бёмль из Университета Регенсбурга.

По словам Джастина Халберта из Бейтс-колледжа, регулярные повторения вначале, а затем всё более редкие — помогают "удержать валун на вершине памяти".

Со временем воспоминания действительно становятся стабильнее — и возвращать их становится проще.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков. Способность к памяти и обучению все животные унаследовали у общего предка, который жил примерно 600 миллионов лет назад.

