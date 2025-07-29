Космическая гонка ИИ: спутник NASA научился думать самостоятельно

NASA: ИИ впервые автономно управлял съёмкой из космоса

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые в истории космический аппарат применил искусственный интеллект для автономного определения оптимального времени и места съемки. Весь процесс занял менее полутора минут и прошел без участия человека.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Эта технология, получившая название "Динамическое нацеливание", была протестирована в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Искусственный интеллект был интегрирован в миниатюрный спутник, разработанный и управляемый британским стартапом Open Cosmos. В ядре спутника находится процессор машинного обучения, созданный компанией Ubotica из Дублина.

В ходе испытаний спутник сканировал пространство впереди своей орбиты на расстоянии 500 км, делая предварительный снимок. ИИ от Ubotica анализировал изображение на наличие облачности. При ясном небе спутник делал детальный снимок поверхности. В противном случае съёмка не производилась, что позволяло экономить ресурсы.

Бен Смит из JPL подчеркнул, что такая технология позволит получать больше полезных данных, отсеивая бесполезные снимки, заслоненные облаками, пишет lesnumeriques.

До настоящего времени научные спутники просто фиксировали всё подряд, требуя длительной постобработки. Брайан Куинн из Ubotica отметил, что старая система требовала нескольких дней на обработку данных.

Теперь NASA, Ubotica и Open Cosmos рассматривают возможность использования ИИ для оперативного обнаружения стихийных бедствий, таких как пожары, извержения вулканов и штормы, для более эффективного мониторинга окружающей среды и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

