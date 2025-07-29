Под ледяным панцирем — щит планеты: Антарктида всеми силами сдерживает мировой океан

Тимоти Полсен подтвердил поэтапное формирование Трансантарктических гор

4:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида — это не только льды, пингвины и вечная зима. Под её ледяным панцирем скрывается гигантская геологическая структура: Трансантарктические горы — хребет длиной 3500 километров с вершинами, достигающими 4500 метров. Эти горы разделяют континент на Восточную и Западную части и формируют одну из самых загадочных природных границ на Земле.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Но главное — они практически полностью скрыты подо льдом. Учёные знали об их существовании ещё с начала XX века, но только сейчас начинают по-настоящему понимать, как и почему они появились, и какую роль сыграли в формировании ледового ландшафта.

Ледяной покров — не преграда для науки

Исследовательская группа под руководством Тимоти Полсена (Университет Висконсин-Ошкош) и Джеффа Беновица (Университет Колорадо) провела масштабный анализ пород, лежащих в основании хребта. Используя современные геохимические методы и термохронологию, они смогли "прочитать" историю гор, несмотря на то, что они полностью укрыты ледяным щитом.

"Ледяные шапки скрывают геологию континента, но, изучая породы основания, мы можем проследить, как развивалась топография ещё до того, как появился лёд", — пояснил геофизик Джефф Беновиц.

Многослойная история древнего мира

Оказалось, что формирование гор происходило в несколько этапов. Их скалистый фундамент — это результат чередующихся фаз поднятия и эрозии, связанных с движением тектонических плит. Периодически горы росли, затем разрушались под действием ветра, воды и льда, и снова поднимались. Эти циклы происходили на протяжении сотен миллионов лет.

На основании анализа минеральных зерен в магматических породах исследователи смогли датировать ключевые события. Один из важнейших этапов — масштабное оледенение, случившееся около 300 миллионов лет назад. В это время геология Антарктиды сильно изменилась, и лед начал играть главную роль в формировании ландшафта.

Горы, управляющие льдом

Однако Трансантарктические горы — это не просто древняя структура. Они продолжают влиять на окружающую среду и сегодня. Геологи доказали, что хребет играет роль естественного барьера, сдерживающего восточный антарктический лёд от продвижения в западном направлении. Это означает, что горы напрямую влияют на устойчивость ледяного покрова континента.

Любые изменения в их структуре — будь то поднятие, опускание или таяние под основанием — могут повлиять на поведение ледников и, как следствие, на уровень мирового океана.

Подземные цепи, о которых никто не знал

В процессе исследований учёные сделали ещё одно открытие. Под Восточной Антарктидой была обнаружена ещё одна горная цепь, возраст которой превышает 500 миллионов лет. Эти горы никогда не поднимались на поверхность, но геофизические сигналы, полученные с помощью спутников и сейсмической томографии, подтверждают их существование.

Это ещё раз доказывает: ледяная Антарктида — не статичная пустыня, а геологически активный континент, скрывающий множество тайн под своей поверхностью.

Почему это важно сейчас

Сегодня, когда климатические изменения особенно активно затрагивают полярные регионы, понимание геологического фундамента Антарктиды приобретает новое значение. Изучение древних гор помогает учёным моделировать поведение ледяных щитов в условиях потепления и предсказывать, как быстро они могут потерять устойчивость.

Кроме того, эти данные дополняют глобальную картину тектонической истории Земли и помогают лучше понять, как формировались континенты.

"Это сложная головоломка, в которой каждая скала, каждая невидимая вершина представляет собой важную деталь", — подчёркивают авторы исследования.

Антарктида как лаборатория прошлого и будущего

Работа Полсена, Беновица и их коллег показывает, насколько важны скрытые элементы географии. Ландшафты, погребённые под километрами льда, формируют климат, регулируют движение ледников и содержат информацию о древних процессах, определивших сегодняшний облик планеты.

В конечном счёте, Антарктида оказывается не просто обширным белым пятном на карте, а ключевым фрагментом глобальной истории Земли. И чем глубже мы заглядываем под её лёд, тем яснее становится: всё, что мы видим сегодня, — результат миллиардов лет движения, столкновений и ледяных пауз, скрытых в горах, о которых мы только начинаем узнавать.

Уточнения

Мирово́й океа́н — основная часть гидросферы, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и отличающаяся общностью солевого состава.

