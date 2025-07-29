10 тонн космического мусора грозят Земле: эксперты бьют тревогу

Обломок Starlink упал в болгарской Якоруде: учёные предупреждают об опасности космического мусора

Космический мусор представляет собой растущую угрозу в последние два десятилетия.

Фото: https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ космический мусор

По словам Тихомира Димитрова, эксперта по космическим наукам, на орбите нашей планеты находится около 100 миллионов единиц отходов, включая старые спутники и их фрагменты, общей массой приблизительно 10 тонн.

Спутники, находящиеся на более высоких орбитах, направляются на так называемую "орбиту захоронения". Те же, что расположены ниже, на высоте нескольких сотен километров, с помощью остатков топлива ускоряются к поверхности Земли, чтобы сгореть в атмосфере, пишет petel.

Димитров пояснил, что космический мусор, упавший во дворе дома в Якоруде (Болгария), скорее всего, является частью спутника Starlink. Эти аппараты вращаются на высоте 600-700 км от поверхности планеты. Чтобы достичь Земли, подобный обломок может падать около двух лет, нагреваясь до 3000 градусов.

"Иногда невозможно предсказать, где именно он упадет. Это серьезная проблема, и не исключено, что фрагменты космического мусора могут столкнуться, в результате чего мелкие твердые частицы достигнут Земли", — отметил эксперт, добавив, что в будущем планируются масштабные миссии по очистке космического пространства от мусора.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

