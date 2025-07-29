Прямо сейчас в космосе синтезируется ДНК: Вселенная раскрывает запасной путь к жизни

Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни

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Вы когда-нибудь задумывались, откуда может прийти жизнь? Неужели она существует не только на Земле? Возможно, ответы на эти вопросы лежат в далеких уголках Вселенной, где звезды еще только начинают свое путешествие. Одним из таких мест является звезда V883 Ориона, где астрономы обнаружили невообразимые молекулы, которые могут быть основой жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Протопланетный диск звезды V883 Ориона

Органические молекулы в далеких мирах

Недавнее исследование протопланетного диска вокруг звезды V883 Ориона потрясло ученых. При помощи радиотелескопов ALMA была зафиксирована необычная концентрация сложных органических молекул.

В частности, это этиленгликоль и гликолонитрил — химические вещества, которые являются предшественниками аминокислот и нуклеотидов, входящих в состав ДНК и РНК. Этот факт заставляет предположить, что жизнь могла бы начать свой путь не только на Земле, но и в других уголках Вселенной.

Почему это важно для нас

По сути, эти молекулы могут быть первыми кирпичиками жизни, которые сформировались до того, как появились планеты. До сих пор считалось, что при образовании звезд и планет мощные выбросы энергии уничтожают такие молекулы.

Однако в случае с V883 Ориона они не только уцелели, но и были повторно синтезированы в самом диске. Это открывает новую страницу в поиске жизни в других звездных системах.

Тайна создания жизни: разрушение льда и синтез молекул

В процессе формирования новой звезды происходит интенсивное поглощение вещества, что приводит к нагреву протопланетного диска. Это разрушает ледяные оболочки пылевых частиц, что, в свою очередь, высвобождает органические молекулы. Эти молекулы, такие как гликолонитрил и этиленгликоль, могут затем стать основой для создания более сложных соединений, которые имеют ключевое значение для формирования жизни.

Новый взгляд на звезды V883 Ориона

Наблюдения за V883 Ориона также пролили свет на расстояние до этой звезды. Ранее его ошибочно оценивали в 1300 световых лет, однако после использования космической обсерватории "Гайя" астрономы уточнили, что звезда находится в 388 световых годах от Земли. Это открытие помогает еще точнее понять процессы, происходящие вокруг звезды и в ее диске.

Жизнь в космосе: есть ли шансы на ее возникновение

Теперь ученые уверены, что молекулы, которые мы нашли в протопланетном диске, могут служить основой для жизни в других уголках космоса.

Эти молекулы, которые будут активно синтезироваться в процессе формирования планет, могут быть настолько распространены, что в разных звездных системах могут появляться условия для зарождения жизни. Если эти выводы подтвердятся, то идея о том, что жизнь существует в других местах, станет значительно более вероятной.

Следующие шаги в исследовании жизни в космосе

Хотя открытия, сделанные с помощью ALMA, уже впечатляют, для окончательных выводов нужно больше данных. Важно продолжить наблюдения за V883 Ориона, чтобы не только подтвердить наличие гликолонитрила и этиленгликоля, но и выявить другие органические соединения, которые могут быть связаны с процессом зарождения жизни.

Чем больше мы узнаем о таких далеких звездах и их протопланетных дисках, тем ближе будем к разгадке вопроса о происхождении жизни в космосе.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles - масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.

