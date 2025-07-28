Сокровище космоса: Китай начал охоту за астероидом стоимостью $538 млрд

Тяньвэнь-2: Китай готовится стать третьей страной, добывшей образцы астероида

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

24 июля 2025 года Китайское национальное космическое управление (CNSA) запустило аппарат "Тяньвэнь-2" в направлении астероида 469219 Камоалева, небесного тела, чья стоимость оценивается в колоссальную сумму — 538,7 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Астероид Камоалева представляет собой лакомую цель в космосе. Его диаметр колеблется от 40 до 100 метров, а расстояние до Земли варьируется от 9 до 24 миллионов километров, в зависимости от положения на орбите. Это примерно в 38 раз дальше, чем расстояние между Землей и Луной в точке наибольшего сближения. Планируется, что "Тяньвэнь-2" достигнет астероида к июлю 2026 года, потратив несколько месяцев на путешествие.

Исключительная ценность астероида, превышающая 538 миллиардов долларов, объясняется высоким содержанием ценных металлов. Хотя Камоалева не является самым дорогим из известных астероидов, его размеры и уникальный минеральный состав делают его привлекательным объектом для научных и экономических исследований.

Китай может стать третьей страной, добывшей образцы астероида. Миссия преследует научные и экономические цели. Найденные вещества могут пролить свет на формирование Солнечной системы. Инициатива является частью новой эры космической конкуренции.

Китайская космическая программа разработала сложный план по поиску и сбору образцов с Камоалевы. Одной из главных технических задач для китайских инженеров является посадка на астероид. В отличие от Луны, где у Китая накоплен большой опыт, гравитация астероида значительно слабее, что затрудняет сближение и стыковку.

После посадки "Тяньвэнь-2" тщательно изучит состав Камоалевы, а затем соберет образцы для доставки на Землю в специальной капсуле. Ожидается, что капсула приземлится примерно в ноябре 2027 года, что позволит ученым напрямую изучить внеземные материалы, пишет comparatel.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.



