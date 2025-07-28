Бактерии-убийцы в море: почему этим летом купаться опаснее, чем когда-либо

Некроз и ампутация: как бактерии Vibrio превращают летний отдых в кошмар

Изменение климата создало более благоприятную среду для размножения бактерий Vibrio, что, по мнению специалистов, делает летние месяцы особенно опасными с точки зрения риска заражения.

Фото: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бактерия

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупреждает о растущей частоте обнаружения бактерий рода Vibrio в прибрежных водах Европы, связывая это с повышением температуры моря. Эксперты отмечают, что эти бактерии предпочитают места смешения пресной и соленой воды, такие как Балтийское море, побережье Северного моря, закрытые заливы и устья рек.

Один из видов Vibrio известен своей способностью вызывать некроз тканей.

Попадание возбудителя в рану может привести к быстрому разрушению тканей, воспалению и заражению крови, а в некоторых случаях может потребоваться ампутация конечности для спасения жизни.

Заражение может произойти при употреблении сырых или недостаточно приготовленных моллюсков, особенно устриц, или при контакте открытой раны с соленой или солоноватой водой во время купания.

Симптомы могут включать диарею, рвоту, боли в животе, лихорадку, инфекции уха, покраснение и отек, а в тяжелых случаях — заражение крови или инфекции мягких тканей с некрозом.

Люди с ослабленной иммунной системой или заболеваниями печени подвергаются наибольшему риску.

В Европе вибрионные инфекции остаются относительно редкими, но их число растет, особенно в странах Северной Европы и в районе Балтийского моря. В 2018 году, во время периода аномальной жары, было зарегистрировано 445 случаев, что более чем в три раза превышает средний показатель за период с 2014 по 2017 год (126 случаев).

ECDC рекомендует избегать употребления сырых или недоваренных морепродуктов, особенно мидий и устриц.

При наличии открытой раны, свежей татуировки или пирсинга следует избегать купания в соленой или смешанной воде.

После купания рекомендуется тщательно промыть кожу, особенно вокруг ран, чистой водой и использовать водонепроницаемый пластырь или повязку.

При появлении симптомов после употребления морепродуктов или купания необходимо обратиться к врачу. ECDC ежегодно отслеживает состояние Балтийского моря и использует спутниковые данные для определения районов с повышенным риском заражения, предоставляя эту информацию путешественникам и властям, пишет szeretlekmagyarorszag.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

