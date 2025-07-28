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Жили как одна семья: зачем динозавры разных видов объединялись в стада

Неожиданный союз динозавров: зачем разные виды формировали стадо
2:15
Наука

В июле 2024 года в канадском Провинциальном парке динозавров, расположенном в Альберте, было обнаружено не менее двух десятков отпечатков, оставленных динозаврами примерно 76 миллионов лет назад.

Следы динозавров на окаменелостях в парке Альберты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Следы динозавров на окаменелостях в парке Альберты

Эти следы датируются концом мелового периода, завершившегося 66 миллионов лет назад катастрофическим падением астероида, которое ознаменовало конец эпохи динозавров и вызвало глобальное вымирание видов.

В ходе раскопок на участке площадью около 29 квадратных метров палеонтологи обнаружили 13 следов, принадлежащих цератопсам — рогатым травоядным динозаврам, состоящим в родстве с трицератопсами. Предполагается, что эти следы были оставлены как минимум пятью особями, двигавшимися бок о бок, что указывает на передвижение стадом.

Команда исследователей идентифицировала два рода цератопсов, известных в этой местности, размеры, форма и возраст следов которых соответствуют: Styracosaurus (до 5,5 метров в длину и весом до 3 тонн) и Chasmosaurus (длина 5 метров, вес 2 тонны), пишет cosmos.

Еще три следа принадлежат плотоядному динозавру из той же группы, что и Tyrannosaurus rex, но меньшего размера. Вероятно, следы тираннозаврида были оставлены небольшим хищником, выслеживающим добычу.

Однако наиболее интересным и научно значимым открытием стало то, что цератопсы передвигались не только своим стадом, но и к ним присоединился еще один травоядный динозавр, относящийся к бронированным группам анкилозаврид или нодозаврид. Среди возможных кандидатов на авторство этих следов — 7-метровые и 2-тонные анкилозавриды Euoplocephalus и Dyoplosaurus, а также схожий по размерам Panoplosaurus.

Этот случай является первым зафиксированным свидетельством смешанного стада динозавров, состоящего из разных видов. Такое поведение наблюдается и у современных животных. Например, зебры и гну часто объединяются в смешанные стада в африканских саваннах.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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