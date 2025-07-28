Жили как одна семья: зачем динозавры разных видов объединялись в стада

В июле 2024 года в канадском Провинциальном парке динозавров, расположенном в Альберте, было обнаружено не менее двух десятков отпечатков, оставленных динозаврами примерно 76 миллионов лет назад.
Эти следы датируются концом мелового периода, завершившегося 66 миллионов лет назад катастрофическим падением астероида, которое ознаменовало конец эпохи динозавров и вызвало глобальное вымирание видов.
В ходе раскопок на участке площадью около 29 квадратных метров палеонтологи обнаружили 13 следов, принадлежащих цератопсам — рогатым травоядным динозаврам, состоящим в родстве с трицератопсами. Предполагается, что эти следы были оставлены как минимум пятью особями, двигавшимися бок о бок, что указывает на передвижение стадом.
Команда исследователей идентифицировала два рода цератопсов, известных в этой местности, размеры, форма и возраст следов которых соответствуют: Styracosaurus (до 5,5 метров в длину и весом до 3 тонн) и Chasmosaurus (длина 5 метров, вес 2 тонны), пишет cosmos.
Еще три следа принадлежат плотоядному динозавру из той же группы, что и Tyrannosaurus rex, но меньшего размера. Вероятно, следы тираннозаврида были оставлены небольшим хищником, выслеживающим добычу.
Однако наиболее интересным и научно значимым открытием стало то, что цератопсы передвигались не только своим стадом, но и к ним присоединился еще один травоядный динозавр, относящийся к бронированным группам анкилозаврид или нодозаврид. Среди возможных кандидатов на авторство этих следов — 7-метровые и 2-тонные анкилозавриды Euoplocephalus и Dyoplosaurus, а также схожий по размерам Panoplosaurus.
Этот случай является первым зафиксированным свидетельством смешанного стада динозавров, состоящего из разных видов. Такое поведение наблюдается и у современных животных. Например, зебры и гну часто объединяются в смешанные стада в африканских саваннах.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
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