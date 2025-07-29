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Индийская драма восстала из пепла: ИИ подарил фильму новую жизнь, но все ли довольны

ИИ переписал финал индийской драмы: реакция режиссёра
1:52
Наука

Индийская киностудия решила повторно выпустить на экраны романтическую драму 2013 года, дополнив ее альтернативной концовкой, сгенерированной искусственным интеллектом. 

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Фильм "Безумно влюблённый", повествующий о трагической любви между индусом и мусульманкой, будет показан в кинотеатрах с 1 августа под новым названием на тамильском языке — "Амбикапати". Главное отличие от оригинала — замена трагической развязки на "счастливую".

Прадип Двиведи, руководитель Eros Media Group, объяснил решение компании стремлением к технологическим инновациям и долгосрочному развитию в творческой и коммерческой сферах. Он назвал это изменение "пилотным проектом" и сообщил, что Eros рассматривает возможность использования ИИ и в других фильмах из своей библиотеки, насчитывающей более 3000 картин.

"Если технология позволяет нам что-то сделать, и это может принести пользу, то почему бы и нет?" — отметил он, подчеркнув необходимость понимания возможностей технологий, творческого процесса и ожиданий аудитории.

Переиздание фильма вызвало острую критику со стороны режиссера Аананда Л. Рая, который узнал об этом из СМИ. Он выразил обеспокоенность тем, что "намерения и авторство перестают иметь значение" и заявил о своем дистанцировании от "безрассудного и антиутопического эксперимента". Рай сообщил, что его команда обратилась в Ассоциацию режиссеров индийского кино и телевидения и рассматривает юридические варианты защиты, сообщает The Guardian.

В фильме "Раанджанаа" главные роли исполнили тамильский актер Дхануш и болливудская актриса Сонам Капур.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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