Они улыбаются вам — а организм уже сдаётся: что скрывают токсичные отношения

Многие из нас сталкиваются с людьми, которые кажутся хорошими знакомыми или даже друзьями, но в действительности приносят в нашу жизнь больше беспокойства, чем радости. Но что если я скажу, что такие люди могут ускорить ваше старение? Это не фантастика, а результат научных исследований.
Американские ученые из Университета Юты провели интересное исследование, которое показало, что взаимодействие с токсичными людьми ускоряет биологическое старение. Особое внимание уделено "френемии" — людям, которые внешне кажутся друзьями, но в глубине души они могут испытывать зависть и недовольство.
Исследование обнаружило, что такие негативные связи сокращают длину теломер — участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. Чем короче эти теломеры, тем выше риск различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.
Чтобы разобраться, ученые использовали метод эпигенетики — анализа химических меток на ДНК, которые изменяются с возрастом. Они исследовали 2232 человека, которые предоставили образцы слюны и рассказали о своих отношениях с окружающими.
Изучив полученные данные, исследователи пришли к выводу, что токсичные связи ускоряют биологическое старение на 2,5 месяца в среднем. Это происходит из-за стресса, который возникают в таких отношениях, провоцируя воспаление на клеточном уровне. Этот воспалительный процесс может повлиять на иммунную систему и ускорить старение.
Термин "френеми" включает людей, которые на виду добрые и дружелюбные, но на самом деле испытывают скрытое раздражение, зависть или критику. Эти переменные отношения наносят наибольший вред здоровью, так как эмоциональные качели — поддержка с одной стороны и критика с другой — оказываются гораздо более токсичными, чем просто конфликт с неприятным человеком.
Участники исследования часто сталкивались с такими людьми в своих близких кругах. Более половины опрошенных признались, что в их жизни есть хотя бы один человек, который "часто" или "иногда" создаёт проблемы. Даже такие, казалось бы, незначительные раздражители могут иметь серьезные последствия для здоровья.
Однако, несмотря на важность этих выводов, стоит помнить, что исследование имеет свои ограничения. Участники сами оценивали токсичность отношений, а это субъективный показатель. Разные люди могут по-разному воспринимать одни и те же действия — что для одного является заботой, для другого — нападением.
Также важно учитывать, что стресс и воспаление могут быть вызваны не только отношениями, но и другими факторами, такими как питание, образ жизни и уровень стресса на работе.
Отношения с токсичными людьми действительно могут ускорять биологическое старение, но, как и в любых научных исследованиях, есть нюансы и ограничения. Важно быть внимательным к своему окружению и стараться избегать тех, кто приносит в вашу жизнь больше стресса, чем положительных эмоций.
Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- - приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики.
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