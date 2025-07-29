Без ИБП вы рискуете потерять миллионы: тестирование показало реальные угрозы для нефтяников

В России разработали источники бесперебойного питания для нефтегазовой отрасли

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В России разработали передовые источники бесперебойного энергопитания (ИБП) для нужд нефтегазовой отрасли. Эти устройства призваны обеспечить бесперебойную работу оборудования, которое критически важно для добычи нефти и газа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передовые источники бесперебойного питания для нефтегазовой отрасли

Зачем нужны ИБП в нефтегазовой сфере

Непрерывная работа таких агрегатов, как буровые установки, насосы, компрессоры и трубопроводы, зависит от стабильного электроснабжения. Сбои в подаче электроэнергии могут привести не только к простоям, но и к значительным финансовым потерям.

В случае отключения электричества или скачков напряжения оборудование может выйти из строя, и потребуется сложный и дорогой процесс перезапуска.

Как работают новые ИБП

Разработанные в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) источники бесперебойного питания гарантируют защиту от скачков напряжения, обеспечивают автономную работу от аккумуляторов при отключении электричества. В результате оборудование будет работать без перебоев даже в самых сложных условиях.

Системы питания обеспечивают надежность и стабильность, включая защиту от перебоев в подаче энергии и изменения напряжения. Они спроектированы для того, чтобы работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Устройство поможет избежать остановок и предотвратить повреждения оборудования.

Система тестирования и предстоящие испытания

На данный момент НГТУ проводит пусконаладочные работы для проверки энергетических показателей, работы оборудования при перепадах напряжения и различной нагрузке. В лаборатории тщательно тестируют все компоненты, чтобы гарантировать высокое качество и долгосрочную надежность.

"Мы создаем линейку модулей мощностью 10, 30 и 60 кВА. Эти решения могут применяться для различных типов оборудования, включая буровые установки и насосы", — сообщил автор проекта Дмитрий Штейн.

Модули и универсальная система управления

Чтобы упростить процесс создания ИБП для разных применений, НГТУ разрабатывает стандартные модули, такие как выпрямители и инверторы. В рамках программы "Приоритет-2030" планируется создание универсальной системы управления, которая будет управлять различными модулями и обеспечивать возможность наращивания мощности источников бесперебойного питания.

Модули будут установлены в стандартные агрегатные шкафы, что упростит их монтаж и эксплуатацию. Эти системы находятся на стадии испытаний, которые завершатся в конце года. По результатам тестов ожидается запуск в серийное производство.

Важность для промышленности

Инновационные ИБП обеспечат нефтегазовую отрасль необходимой энергобезопасностью и защитой оборудования от внешних рисков. Системы окажут огромное влияние на стабильность и безопасность процессов, что особенно важно для таких крупных отраслей, как нефтедобыча и переработка.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

