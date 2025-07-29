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Термоядерный синтез без границ: насколько безопасен удалённый доступ к российским экспериментам

Студенты университета Чили провели эксперимент с российским токамаком МИФИСТ-0
3:22
Наука

На территории Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" состоялся уникальный эксперимент, который стал значимым шагом в области международных научных исследований.

Токамак в действии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Токамак в действии

Впервые иностранные ученые смогли удаленно управлять российским токамаком, расположенным в Москве. Это стало возможным благодаря проведению международного онлайн-практикума по физике горячей плазмы.

Уникальная возможность для студентов со всего мира

Студенты чилийского университета Pontificia Universidad Católica de Chile стали первыми участниками этой экспериментальной программы.

Практикум проводился в тестовом режиме и продолжался два дня. Во время занятия учащиеся познакомились с устройством токамака "МИФИСТ-0" и провели собственное исследование. Исследования касались влияния рабочего давления и типа газа на параметры разряда в установке.

Что такое токамак и как он работает

Токамак — это установка, которая моделирует одну из ключевых функций ядерного реактора: удержание плазмы с помощью магнитного поля.

Модели таких установок важны для изучения термоядерного синтеза, который, в свою очередь, может стать основой будущих экологически чистых источников энергии. "МИФИСТ-0" — это лабораторный токамак, созданный в МИФИ для исследований и подготовки специалистов в этой области.

Как это работает: удалённый доступ к экспериментам

В ноябре 2024 года "МИФИСТ-0" был подключен к единому информационному пространству термоядерных исследований, созданному Росатомом. Это подключение открыло возможность ученым со всего мира проводить эксперименты на российском токамаке без необходимости приезжать в Москву.

Так, в ходе практикума чилийские студенты использовали удаленный доступ, чтобы управлять устройством и проводить эксперимент в реальном времени.

Студенты Чили и их опыт с российским токамаком

Для студентов Папского католического университета Чили это была уникальная возможность прикоснуться к реальной науке. Профессор Германа Фогеля отметил, что практикум стал для студентов важным шагом в их учебе, так как они смогли лично поучаствовать в эксперименте и глубже понять работу токамака.

Дальнейшие шаги и планы

Степан Крат, руководитель лаборатории токамака "МИФИСТ", рассказал, что подобные практикумы будут продолжаться. В будущем такие программы смогут пройти студенты как российских, так и зарубежных университетов.

В ближайших планах — публикации в научных журналах и выступления на международных конференциях, которые позволят ученым продемонстрировать свои исследования всему миру.

Партнеры из Чили: что делают ученые в Папском католическом университете

Папский католический университет Чили — единственный в стране, который занимается экспериментальной физикой плазмы. Ученые этого учебного заведения проводят исследования, связанные с плазменной фокусировкой, радиочастотным лазером и разработкой диагностических систем, таких как лазерная система рассеяния Томсона.

Уточнения

Токама́к (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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