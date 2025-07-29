Радон на Новой Земле: неожиданное открытие, которое заставит нас задуматься о будущем Арктики

Учёные зафиксировали рост уровня радона на Новой Земле: причины и последствия

3:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые, участвующие в экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025), выявили увеличение уровня радона на архипелаге Новая Земля. Эти данные могут свидетельствовать о последствиях таяния многолетней мерзлоты, что вызывает обеспокоенность экологов и специалистов.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Что такое радон

Радон — это природный радиоактивный газ, который появляется в процессе распада урана. Он присутствует в грунтах и горных породах, но не имеет ни запаха, ни цвета. На Земле он может быть найден повсеместно, и его концентрация зависит от геологических особенностей региона.

Повышение радона на Новой Земле

Экспедиция на Новой Земле, в ходе которой был зафиксирован рост уровня радона, предоставила результаты, которые ученые пока изучают.

По словам заведующего лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгения Яковлева, показатели радона в этом году примерно в два раза выше, чем в 2024 году.

"Мы высаживались в тех же местах, что и в прошлом году, например, в Русской Гавани, и сейчас наши результаты показывают увеличение концентрации радона", — сообщил ученый.

Причины роста уровня радона

Исследования показывают, что радон циркулирует в атмосфере сдерживаясь многолетней мерзлотой. При её оттаивании этот процесс нарушается, и радон поступает на поверхность в большем количестве. Такое явление может быть прямым следствием изменений климата и глобального потепления.

Яковлев отметил, что рост уровня радона не является опасным, так как его значения в этом регионе остаются низкими. Однако его увеличение указывает на интенсивное таяние мерзлоты в Арктике.

Радиоактивность: не повод для паники

Несмотря на повышение уровня радона, ученые подчеркивают, что этот процесс не представляет опасности для человека. Радиоактивность в этом регионе остается на естественном уровне, как, например, в других природных районах России, таких как Кольский полуостров или Кавказ.

Тем не менее, важно продолжать наблюдения за этим процессом, чтобы понять его долгосрочные последствия для экосистемы и климата региона.

Исследования для уточнения данных

Для того чтобы выяснить, насколько глубоко радон поступает на поверхность и какие изменения происходят в многолетней мерзлоте, ученые отобрали образцы горных пород. Эти данные помогут не только в изучении геологических изменений, но и в прогнозировании возможных рисков, связанных с изменением климата.

Многолетнее наблюдение

"Профессор Молчанов", судно, на котором проводится экспедиция, вышло из Архангельска 9 июля и продолжит свои исследования до 1 августа 2025 года. Результаты исследований будут использованы для дальнейших анализов и разработки рекомендаций по защите арктической экосистемы.

Важность мониторинга изменения климата

Понимание того, как изменение климата влияет на такие районы, как Арктика, имеет важное значение для всего мира. Повышение температуры в этом регионе может иметь серьезные последствия для всего планетарного климата.

Ключевые моменты из исследования:

Радон на Новой Земле вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Ученые связывают это с таянием многолетней мерзлоты.

Уровень радона не представляет опасности, но свидетельствует о глобальных изменениях.

Исследования продолжаются для понимания глубины проблемы.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

